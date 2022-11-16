新华社曼谷11月16日电 题：推动共建中泰命运共同体 为两国和地区发展注入新动力——泰国华侨华人热切期盼习近平主席出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问

新华社记者林昊 王亚光 宋宇

应泰王国总理巴育邀请，国家主席习近平将于11月17日至19日赴泰国曼谷出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。

泰国华侨华人表示，他们热切期盼习近平主席的到来，相信此访必将推动共建中泰命运共同体，赋予“中泰一家亲”新内涵，造福两国人民，为两国和地区发展注入新动力。

继续深化中泰友谊

“习近平主席出席亚太经合组织领导人非正式会议并访问泰国令泰国华侨华人欢欣鼓舞。”泰国中华总商会主席林楚钦表示，“我们坚信泰中两国友好合作前景光明，期盼习近平主席此行继续深化泰中友谊，推动两国合作取得更加丰硕成果，造福两国人民。”

泰国中华总商会副主席暨各行业公会执行主任李桂雄表示，泰国侨界、广大华商高度关注习近平主席访问泰国，访问消息的发布令他们备感振奋。“习近平主席此访必将推动泰中两国友好关系与各领域合作取得新的更大发展，推动共建中泰命运共同体，为两国和地区发展注入强大信心和强劲动能。”

在泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才看来，习近平主席的到访不仅体现了泰中两国友谊的深厚，也是对泰国经济复苏的支持。

泰国海上丝绸之路孔子学院泰方院长张楚雄说，他对习近平主席此访充满期待，“泰国人民钦佩中国近年来在各领域的快速发展，热烈欢迎习近平主席来泰访问”。

有力推进互利合作

近年来，中泰两国高质量共建“一带一路”成果丰硕，中泰铁路等重大合作项目扎实推进。今年7月，双方就共建中泰命运共同体的愿景目标达成一致，赋予“中泰一家亲”新的时代内涵。泰国华侨华人相信，习近平主席此行必将推动两国关系迈上新台阶。

林楚钦表示，泰国华侨华人将继续抓住中国创新发展与扩大开放的新机遇，积极参与“一带一路”倡议同“泰国4.0”“东部经济走廊”等发展战略的深度对接，投身两国在农产品、投资、贸易、高科技、新能源、电子商务等领域合作，为中泰友好关系发展与经贸合作贡献力量。

张楚雄认为，正是得益于“一带一路”倡议同“泰国4.0”“东部经济走廊”等发展战略对接的大趋势，海上丝绸之路孔子学院在职业中文培训领域才能取得优异成绩，为泰中两国在高铁、机电、电子商务等领域的合作培养了人才。

刚刚在上海参加完第五届中国国际进口博览会的泰国华人青年商会会长李嘉淳表示，中国持续推动高水平开放，将为泰国乃至世界带来更多机遇。

“习近平主席出席亚太经合组织领导人非正式会议并访问泰国必将有力推动两国深化互利共赢合作，发扬‘中泰一家亲’的传统，更好惠及两国和地区人民。”李嘉淳说。

为亚太合作和全球治理贡献中国智慧

当前国际形势复杂多变，世界经济复苏步履维艰，地区合作新机遇新挑战并存。泰国华侨华人期待中国继续深入推动亚太地区合作，为地区发展注入新动能，为完善全球治理作出新贡献。

“国际和亚太形势深刻变化，区域合作发展潜力巨大。”泰中商务委员会主席邱威功认为，构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议都体现了习近平主席的远见卓识。“期待中国不断为完善全球治理贡献智慧，为构建一个持久和平、共同繁荣的世界作出更多贡献。”

蔡伟才从事金融业工作多年，一直关注中国经济发展和对外开放政策。他指出，中国成为世界经济发展重要引擎，在国际事务中发挥越来越重要的作用，“解决全球性问题离不开中国的参与”。

泰国北京总商会主席蔡荣庄表示，习近平主席出席亚太经合组织领导人非正式会议，充分体现出中方对亚太经济合作的高度重视。习近平主席提出的构建人类命运共同体等理念彰显中国智慧、顺应和平发展历史潮流。“期待中国继续为完善全球治理贡献东方智慧！”

“当前，人类发展面临重大挑战，国际社会需要携手合作、共克时艰。近年来，中国坚定不移推进高水平对外开放，持续优化营商环境，与世界各国共享中国发展机遇，受到国际社会广泛赞誉。”李桂雄说：“习近平主席此次出席亚太经合组织领导人非正式会议，必将为地区和全球合作注入更多正能量。”

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