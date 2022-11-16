新华社曼谷11月16日电 专访：习近平主席访问泰国对引领推动中泰关系发展具有里程碑意义——访中国驻泰国大使韩志强

新华社记者宋宇 林昊 王亚光

应泰王国总理巴育邀请，国家主席习近平将于11月17日至19日赴泰国曼谷出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。中国驻泰国大使韩志强日前在接受中泰媒体联合采访时表示，习近平主席作为中国国家元首首次访泰，对引领推动中泰关系发展具有里程碑意义。

韩志强表示，中泰两国有着千年友好交往的历史传承，“中泰一家亲”深入人心。新冠疫情发生后，两国携手应对疫情，合作推动经济复苏，谱写了中泰关系同舟共济、患难与共新篇章。

今年是中泰建交47周年，也是中泰全面战略合作伙伴关系建立10周年。韩志强说，中国是泰国最大贸易伙伴，也是泰国农产品最大出口市场和主要外资来源国。近年来，两国经贸合作克服疫情影响逆势上扬，2021年双边贸易额首次突破千亿美元，今年有望再创新高。

谈及互联互通领域，韩志强表示，中老铁路开通近一年来运输的1000多万吨货物中有很多是中泰之间的运输货物。加快推进中泰高铁建设、同中老铁路连接形成贯穿中南半岛的铁路大动脉，将为畅通中泰人流物流、促进经贸发展、实现共同繁荣发挥重要作用。

韩志强说，近年来中国企业赴泰投资增长较快，尤其在发展前沿领域双方合作前景广阔。中泰在数字经济、绿色经济、新能源产业等方面的合作方兴未艾，中国的5G技术、电子商务、电动汽车、光伏产品等有力助推泰新经济发展，正成为两国互利合作的新亮点和主要增长点。

韩志强说，中泰同为发展中国家，又是亲密近邻，对重大国际地区问题有许多共同利益、主张和立场。他表示，此前泰国总理巴育应邀出席习近平主席主持召开的全球发展高层对话会，副总理兼外长敦应邀出席“全球发展倡议之友小组”部长级会议，用实际行动展现泰方对习近平主席提出的全球发展倡议的大力支持。习近平主席为破解全球安全困境提出的全球安全倡议也得到泰方高度重视和积极响应。

韩志强表示，在新的历史条件下，中泰关系面临空前发展机遇，潜力巨大，前景广阔，相信习近平主席访泰期间将与泰方领导人一道为未来中泰关系长远发展指引方向，注入强劲动力，此行将成为中泰关系发展史上一座新的里程碑。

对于即将在曼谷举行的亚太经合组织领导人非正式会议，韩志强表示，在当前复杂多变的国际形势下，今年会议的主题“开放、联通、平衡”契合亚太地区发展与合作共同需要，有利于推动亚太区域经济合作。

韩志强说，中方支持泰方发挥东道主重要作用，习近平主席出席会议将为亚太经合组织发展、完善全球治理和推进世界经济复苏提供中国方案、贡献中国智慧。

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