人民网沙姆沙伊赫11月16日电 （记者黄培昭）11月15日，作为第二十七届联合国气候变化大会的活动之一，全球能源互联网碳中和路径研讨会在埃及沙姆沙伊赫举行。研讨会旨在深化交流合作，共享发展成果，加快能源绿色转型，推进碳达峰碳中和，共同开创全球气候治理新局面。全球能源互联网发展合作组织主席、中国国家电网有限公司董事长辛保安以视频方式出席研讨会并致辞。

辛保安在致辞中表示，全球能源互联网发展合作组织在有关各方大力支持下，积极推动全球能源互联网发展，深入开展能源、气候、环境跨领域研究，发布《破解危机》等80余项创新成果，搭建共商、共建、共享的全球合作平台，推动一批清洁能源和电网互联项目取得重要进展，为促进国际能源合作与绿色低碳发展作出了积极贡献。

辛保安表示，实现碳中和是一项复杂的系统工程。合作组织在本次研讨会中发布的《全球碳中和之路》研究成果，能够为各国共同应对气候变化、加快碳减排行动提供可操作、可落实的系统解决方案。面向未来，我们愿与各方一道，共同促进能源转型，为推动建设一个清洁美丽的世界作出更大贡献。

中国气候变化事务特使解振华、联合国副秘书长李军华（视频方式）、埃及电力监管委员会主席穆萨、联合国气变公约秘书处副执秘萨尔玛德、世界气象组织副秘书长马娜昂科娃、刚果（金）环境与可持续发展部副部长巴莫宁加、联合国生物多样性公约秘书处执秘穆雷玛等出席研讨会并致辞。

解振华表示，中国始终坚持积极应对气候变化的战略定力，把推进绿色低碳发展作为生态文明建设和促进高质量可持续发展的重要战略举措，走出了一条符合国情的绿色低碳可持续发展之路，用实际行动和卓越成效为全球气候治理作出了突出贡献。合作组织大力推进全球能源互联网理念传播、规划研究、国际合作和项目实施等工作，为促进国际能源合作和加快全球气候行动作出了积极贡献。

李军华表示，我们需要通过多方利益攸关者伙伴关系和多边行动，在气候变化领域内以及跨领域间采取紧急行动，欢迎合作组织努力推动全球能源基础设施互联互通，联合国经社部也将继续与合作组织保持合作，推动落实联合国2030年可持续发展议程目标七和《巴黎协定》。

穆萨表示，应对气候变化压力需要全球采取一致行动，加大能源转型力度、促进可再生能源发展，全球能源互联网倡议提供了一个很好的经验共享与合作平台，埃及期待与其他国家一起共商能源转型策略、应对全球气候变暖。

萨尔玛德表示，本次会议是推动能源低碳转型、实现可持续发展的积极行动，有助于各方为应对气候变化作出重要决策；合作组织发布研究成果，助力能源清洁低碳转型，已经成为应对全球气候变化的典范。

马娜昂科娃表示，气象与能源紧密相关，目前距离将温升控制在1.5摄氏度还有很大距离，需要各界加大力度、积极思考并展开行动，让能源系统更具抵御力。

巴莫宁加表示，当前各种与气候相关的极端事件频发，对非洲和全世界人民造成了损失；推动非洲能源网络互联互通，有助于开发利用非洲丰富的绿色能源，建设基础设施，应对气候变化危害，是非洲经济社会环境发展迈出的重要一步。

穆雷玛表示，实现绿色发展模式转型是达成《巴黎协定》目标的关键，很高兴看到合作组织在搭建全方位合作平台、建立知识分享机制、推动世界清洁能源发展与互联互通方面做出的努力，期待与合作组织共同努力，加大应对气候变化和生物多样性保护的力度，为人与自然和谐相处以及更健康、更可持续的未来贡献力量。

合作组织副主席易卜拉欣、副秘书长程志强博士主持研讨会。会议以现场和网络相结合的方式举行，并面向全球观众直播。有关国家政府部门、国际及区域组织、大学及研究机构、企业、金融机构代表参加研讨会。

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