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习近平同卢森堡大公亨利就中卢建交50周年互致贺电

2022年11月16日16:18 | 来源：新华网
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习近平同卢森堡大公亨利就中卢建交50周年互致贺电

李克强同卢森堡首相贝泰尔互致贺电

新华社北京11月16日电 11月16日，国家主席习近平同卢森堡大公亨利互致贺电，庆祝两国建交50周年。

习近平指出，建交50年来，中卢始终相互尊重、相互信任，成为大小国家友好相处、互利合作的典范。两国各领域交流合作成果丰硕，郑州－卢森堡“空中丝路”搭建了中欧互联互通的空中桥梁。新冠肺炎疫情发生后，中卢携手抗疫，为两国友谊注入新内涵。我高度重视中卢关系发展，愿同亨利大公一道努力，以两国建交50周年为契机，推动中卢关系持续健康发展，造福两国和两国人民。

亨利表示，卢中建交半个世纪以来，双方政治、经济、人文等各领域合作成果斐然，两国人民友谊不断深化。卢方愿同中方一道，促进交流、加强合作，共同维护世界和平与稳定。

同日，国务院总理李克强同卢森堡首相贝泰尔互致贺电。李克强表示，中方愿同卢方以庆祝两国建交50周年为契机，扎实推进双边各领域务实合作，推动中卢关系不断迈上新台阶。贝泰尔表示，卢方高度重视卢中关系发展，愿同中方一道，不断开拓两国合作新领域，推动双边关系持续向前发展。

(责编：苏缨翔、高歌)

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