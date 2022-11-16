新华社印度尼西亚巴厘岛11月16日电（记者白林 刘华）当地时间11月16日，二十国集团领导人第十七次峰会在印度尼西亚巴厘岛继续举行。国家主席习近平出席并发言。

在讨论数字转型问题时，习近平指出，当前，数字经济规模扩大，全球数字化转型加速，成为影响世界经济格局的重要因素。中国主办二十国集团杭州峰会期间，首次把数字经济纳入二十国集团议程，提出创新发展方式、挖掘增长动能。近年来，二十国集团在适应数字化转型、发展数字经济方面凝聚了更多共识，推进了更多合作。希望各方激发数字合作活力，让数字经济发展成果造福各国人民。

一要坚持多边主义，加强国际合作。合力营造开放、包容、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境，在数字产业化、产业数字化方面推进国际合作，释放数字经济推动全球增长的潜力。搞所谓“小院高墙”、限制或阻碍科技合作，损人不利己，不符合国际社会共同利益。二要坚持发展优先，弥合数字鸿沟。各国应该携手推动数字时代互联互通，采取有效措施提升全民数字技能和素养，尤其要帮助发展中国家和弱势群体融入数字化浪潮，努力消除数字鸿沟。中方已经发起建设数字丝绸之路倡议，并将数字经济作为全球发展倡议的重点合作领域，期待就此同各方开展合作。三要坚持创新驱动，助力疫后复苏。中方提出了《二十国集团数字创新合作行动计划》，旨在推动数字技术创新应用，实现创新成果普惠共享，欢迎各方积极参与。中方愿继续同二十国集团成员合作，携手构建普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的全球数字经济格局。

峰会通过了《二十国集团领导人巴厘岛峰会宣言》。

当地时间11月15日晚，习近平和夫人彭丽媛出席印度尼西亚总统佐科和夫人伊莉亚娜在巴厘岛神鹰广场举行的二十国集团领导人峰会欢迎晚宴。

王毅、何立峰等参加有关活动。

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