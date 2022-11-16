新华社内罗毕11月15日电（记者白林）由中国驻肯尼亚大使馆、肯尼亚国家博物馆联合主办的“海上丝绸之路历史文化数字展”15日在蒙巴萨耶稣堡博物馆举行开幕式。

据介绍，此次数字展的内容由中国丝绸博物馆等单位提供，展览设备由东部非洲中国总商会捐赠，通过展示海上丝绸之路在世界多地留下的足迹和经典文物，体现海上丝绸之路的全球性和包容性。

中国驻肯尼亚大使馆文化参赞周美芬在致辞中表示，耶稣堡博物馆陈列着大量中国瓷器等海上丝绸之路的遗存文物，见证了中肯友好交往的历史。海上丝绸之路历史文化数字展在这里举办，是对海上丝绸之路精神的传承，对促进中肯两国文化交流有着重要意义。

肯尼亚国家博物馆助理馆长阿斯曼·侯赛因说，肯尼亚民众将通过这个展览追寻海上丝绸之路的历史足迹，增进对外部世界、尤其是对中国的了解。

蒙巴萨郡政府代表贾米尔·苏伦说：“很高兴看到耶稣堡博物馆成为肯尼亚首个举办海上丝绸之路主题展览的文博单位。蒙巴萨是肯尼亚文化和旅游名城，希望中肯双方以此为契机，推动人文交流合作取得更多务实成果。”

据悉，这个展览将常年在耶稣堡博物馆展出，当地民众可通过先进的数字多媒体平台，近距离探寻海上丝绸之路的魅力。

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