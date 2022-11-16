新华社北京11月16日电 题：联合国这波挺华声浪说明了什么

新华社记者叶书宏 王建刚

第77届联合国大会第三委员会日前审议种族主义议题，少数西方国家对中国进行攻击抹黑。古巴代表66国作共同发言，强调新疆、香港、西藏事务是中国内政，反对以人权为借口干涉中国内政。此外，另有30多个国家以单独发言、联合致函等方式支持中国，本次联署挺华共同发言国家的数量创历届联大三委新高。

这是继人权理事会第51届会议后，近百个国家再次在联合国发出正义的声音，表达对中国正当立场的理解和支持，形成了强大的挺华声浪。这充分说明公道自在人心，国际社会特别是广大发展中国家反对将人权问题政治化，少数西方国家借涉疆等问题抹黑、打压、遏制中国的图谋绝不会得逞，必遭惨败。

这波强大的挺华声浪，源自越来越多的国家认清了少数西方国家在人权问题上的伪善与双重标准。这些国家炒作涉疆等问题，本质就是借人权问题破坏中国稳定，阻挠中国发展。他们关心人权是假，维护霸权是真。他们今天针对中国，明天就会把矛头指向其他发展中国家。这类大搞人权问题政治化和双重标准的拙劣表演，世人早已看清、看腻了。

少数西方国家对数十个会员国点名指责，却对自身的人权劣迹装聋作哑。他们自诩人权“教师爷”，却似乎忘记了自己曾给亚非拉地区带来的血腥屠杀、奴隶贸易、资源掠夺、文化灭绝。今天，这些国家自身面临社会分裂、经济衰退困境，物价上涨、能源危机加剧民生艰难，某些政客却打着人权幌子博眼球，企图转嫁国内矛盾。“道义账户”早已赤字累累，谁还会相信他们真的关心别国人权呢？

这波强大的挺华声浪，源自越来越多的国家敢于在人权问题上表达正义的主张。二战以来，随着民族解放运动和广大发展中国家的力量增强，国际关系民主化进程不断加快，发展中国家群体积极参与全球治理，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向演进。正是在这样的背景下，越来越多的国家愿意主持公道，对国际上不公正、不公道的事情敢怒、更敢言。

这次古巴代表66国作共同发言，正是代表了国际民意的主流。这些国家提出，尊重各国主权、独立和领土完整，不干涉主权国家内政是国际关系基本准则，新疆、香港、西藏事务是中国内政，反对将人权问题政治化和双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政；强调各方应恪守联合国宪章宗旨和原则，遵循普遍性、公正性、客观性和非选择性等原则，尊重各国人民根据国情自主选择发展道路的权利，同等重视各类人权，特别是对经社文权利和发展权给予足够重视。

这波强大的挺华声浪，更源自越来越多的国家对中国人权发展成就及其价值理念的赞赏。新中国成立以来，中国人均国民收入从只有几十美元提高到1.2万美元，平均预期寿命从35岁提高到77.93岁，婴儿死亡率从千分之两百降低到千分之五点四。中国始终把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，大力发展全过程人民民主，推进人权法治保障，加强平安中国、法治中国建设，维护社会公平正义，保障各族群众合法权益，推动中国人权事业取得历史性成就。

中国同时也为推动世界人权事业发展作出重要贡献。中国人类发展指数从1990年的0.499增长到2019年的0.761，是自1990年全球首次测算该指数以来唯一从低人类发展水平组跨越到高人类发展水平组的国家。改革开放以来，中国减贫人口全球占比超70%，显著缩小了世界贫困人口的版图。新冠疫情发生以来，美国和欧盟国家人均预期寿命不同程度下降，而中国人均预期寿命稳步上升。中国五度担任人权理事会成员，是当选次数最多的国家之一，与20多个国家和地区组织建立了人权对话或磋商机制……

当前，在中国共产党的坚强领导下，中国现代化事业取得非凡成就，人权事业取得巨大进步，国际社会有目共睹，这是中国取信于国际社会并得到绝大多数国家声援支持的最大底气。得道多助，失道寡助。西方少数国家无论怎么炒作表演，都抹杀不了中国人权事业历史性进步的事实真相，最终只会自取其辱。

(责编：贾文婷、刘洁妍)