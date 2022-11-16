新华社埃及沙姆沙伊赫11月15日电（记者沈丹琳 姚兵）《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）正在埃及沙姆沙伊赫举行。中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民15日在出席相关活动时表示，中国将逐步扩大碳市场覆盖行业范围和交易主体，逐步建立具有国际影响力的碳市场。

赵英民当天在COP27中国角举行的“中国碳市场发展与展望边会”上致辞表示，碳市场是中国落实碳达峰碳中和目标的重要政策工具，是利用市场机制控制温室气体排放的重大制度创新。2021年7月，中国碳市场正式启动上线交易，第一个履约周期共纳入发电行业重点排放单位2162家，年覆盖二氧化碳排放量约45亿吨，成为全球覆盖排放量规模最大的碳市场。截至2022年11月11日，中国碳市场配额累计成交量1.97亿吨，累计成交额86.74亿元人民币。

“虽然开了个好头，但和国际成熟的碳市场相比，中国的碳市场仍需要完善。”赵英民表示，中国下一步将坚持全国碳市场作为控制温室气体排放政策工具的基本定位，在发电行业配额现货市场平稳有效运行的基础上，逐步扩大行业覆盖范围和交易主体，丰富交易品种和交易方式，逐步建立具有国际影响力的碳市场。

欧盟委员会气候行动总司代理司长克拉拉·德拉托尔说，欧盟与中国在碳交易方面的合作已有十余年，欧盟支持中国建立高效的碳市场体系，建立必要的定价机制，削减碳排放。她表示，欧盟认为中国的碳市场还可以进一步发展，以达到中国提出的“双碳”目标。

碳市场机制和合作是《巴黎协定》第六条的主要内容，相关内容的落实有助于促进公共和私营部门持续参与气候变化减缓行动。赵英民在会上表示，COP27大会正为《巴黎协定》第六条市场机制尽快全面实施而开展谈判。

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