李 强

几天前，伴着蒙蒙细雨，雅万高铁高速动车组第一次驶入万隆德卡鲁尔车站。施工带外，几名年轻人正拿着摄像机冒雨直播。这些天里，除了一线建设工人外，最忙碌的就是这些自媒体主播了。

艾克·阿扎就是他们中的一员。他从6个多月前开始拍摄记录雅万高铁的建设进度，至今已发布380多个相关视频，单个视频最高点击量接近百万。从艾克发布的视频里，可以清晰地看到工程项目的持续进展：桥墩组件被一一架起，巨大的箱梁被大型机械吊装就位，一座特大高架桥初具雏形；借助泥水平衡盾构机、一体化铺轨机组等“黑科技”，只需几个人就可以完成轨枕和钢轨铺设……相关视频让艾克的粉丝量大增，很多人每天都在线等他更新，并在留言区里踊跃互动。

作为东南亚第一条高铁，雅万高铁引发了印尼民众的广泛关注，成为印尼社交媒体上热度最高的话题之一。动车组融合印尼本土文化的红色和银色涂装，搭配印尼国宝级动物科莫多龙的抽象纹理图案，也催生了一个网络昵称——红色科莫多。很多印尼民众写下真挚的留言：“我很自豪印尼拥有东南亚第一列‘红色科莫多’高速列车，它是最棒的！”“我迫不及待想乘坐高铁！”“愿高铁给印尼人民带来幸福！”……

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。“红色科莫多”引发的好评热议，充分体现了雅万高铁的深远意义：它不仅缩短了雅加达和万隆的通勤时间，让印尼人民对未来发展进步充满憧憬，也拉近了中国人民和印尼人民的心灵距离，彰显了共建“一带一路”的强大感召力和凝聚力。

正如习近平主席所指出的：“中国的发展不是独善其身的发展，‘一带一路’就是要同愿意与我们合作的世界各国，实现互利共赢的发展，最终实现人类的和谐共生。”

2013年，习近平主席对印尼进行国事访问时，首次提出共同建设21世纪海上丝绸之路倡议。中印尼两国对接共建“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想，推动了雅万高铁、“区域综合经济走廊”和“两国双园”等重大合作项目，树立了发展中大国联合自强、互利共赢的典范。

9年多来，从中老铁路到雅万高铁，从比雷埃夫斯港到海法新港，从中巴经济走廊到中国—中南半岛经济走廊，共建“一带一路”给共建国家带来实实在在的利益，成为深受欢迎的国际公共产品。

今天，高铁车站里蓄势待发的“红色科莫多”，正静候满心期待的印尼乘客。这条合作共赢、行稳致远的高速铁路，象征着中印尼友好合作，两国民众将继续携手，迈向更加繁荣美好的未来。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 05 版）

(责编：白宇、杨光宇)