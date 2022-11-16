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“期待进一步推动亚太区域一体化”

——访秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任阿基诺

本报记者  陈一鸣
2022年11月16日06:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　“亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议即将举行，期待各方凝聚共识，推动亚太和全球发展事业持续向前。”秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺日前接受本报记者专访时表示，习近平主席连续多年出席或主持APEC领导人非正式会议，阐述深化亚太合作、促进经济增长等重要主张，引发国际社会广泛共鸣。“当前，APEC经济体面临共同挑战，急需加强团结。国际社会热切期待进一步推动亚太区域一体化、携手构建亚太命运共同体。”

　　在APEC第二十七次领导人非正式会议上，习近平主席提出共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体，全面深入阐述了亚太命运共同体理念的丰富内涵，为亚太区域未来发展指明了方向。阿基诺表示，APEC成立的初衷就是搭建一个互相促进的贸易自由化、经济一体化平台。在这一经济合作机制推动下，亚太地区在全球投资和贸易中的影响力日益扩大，对全球经济的贡献率逐步攀升，成为全球最具增长活力和发展潜力的地区。

　　阿基诺长期关注亚太地区经济发展。他表示，APEC努力打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局，积极构建互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，每个APEC经济体都从开放的贸易投资体系中受益。

　　“没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，多边主义成为越来越多国家的坚定选择。”阿基诺表示，应对气候变化，维护粮食安全、能源安全等，都需要世界各国携手合作，推动构建更加公平、公正、合理的全球经济治理体系。

　　阿基诺认为，中国在推动构建开放型世界经济和完善全球治理体系方面发挥着不可替代的重要作用。习近平主席先后提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，呼应了广大发展中国家实现发展、改善民生的普遍愿望。

　　在APEC第二十八次领导人非正式会议上，习近平主席提出要坚持人与自然和谐共生，积极应对气候变化，促进绿色低碳转型，努力构建地球生命共同体。阿基诺表示，过去10年来，中国在推动绿色发展方面取得了举世瞩目的成就，一系列节能环保举措让中国城市乡村更为清洁、山川大地更加秀美。“经济增长与环境保护应该相互协调。中国的绿色发展理念和先进技术将为推动世界可持续发展作出贡献。”

　　“中共二十大报告提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。” 阿基诺说，踏上新征程的中国坚持更高水平的对外开放，为充满不确定性的世界注入更多稳定性，为单边主义和贸易保护主义阴霾笼罩下的亚太和世界经济带来信心和希望。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月16日 03 版）
(责编：白宇、杨光宇)

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