人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫

2022年11月15日22:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社印度尼西亚巴厘岛11月15日电（记者余谦梁　韩梁）当地时间2022年11月15日，中共中央政治局委员、国务委员王毅在陪同习近平主席出席二十国集团巴厘岛峰会期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

　　拉夫罗夫再次热烈祝贺中共二十大胜利闭幕，表示习近平主席全票当选连任中共中央总书记，充分彰显了习近平主席的崇高政治威望和中国人民的高度信任拥护。俄方愿同中方进一步巩固两国高层交往的良好势头，保持俄中全面战略协作伙伴关系的连续性，拓展双方务实合作，加强国际协作，充分释放俄中关系潜力。

　　王毅表示，中共二十大胜利召开，举国关注、举世瞩目。大会最重要的成果就是选举产生了以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，充分彰显了党心民心所向。有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心把舵领航，有习近平新时代中国特色社会主义思想指引，中国这艘巨轮将不惧任何风浪，朝着既定的目标奋勇向前，实现中华民族伟大复兴。中方愿同俄方统筹好高层交往和各领域交流，深化务实合作，便利人员往来。

　　王毅强调，中方愿与俄方以及志同道合国家一道，坚定推进世界多极化进程，坚定支持国际关系民主化，坚定捍卫以联合国为核心的国际体系。双方重申将继续加强在上海合作组织、金砖国家等多边框架内的沟通协作。

　　双方就乌克兰问题交换了看法。王毅表示，习近平主席提出的“四个应该”和“四个共同”是中方处理乌克兰问题的基本遵循。中方注意到俄方近日重申核战争打不得、不能打的既定立场，这是俄方理性和负责任的态度。我们也乐见俄方释放对话信号，并同意恢复执行黑海粮食运输协议。中方将继续秉持客观公正立场，为劝和促谈发挥建设性作用。拉夫罗夫表示，俄方对谈判对话始终持开放态度。

　　双方还就亚太形势、朝鲜半岛、伊朗核等问题交换了意见。

(责编：袁勃、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部