新华社印度尼西亚巴厘岛11月15日电（记者余谦梁 韩梁）当地时间2022年11月15日，中共中央政治局委员、国务委员王毅在陪同习近平主席出席二十国集团巴厘岛峰会期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

拉夫罗夫再次热烈祝贺中共二十大胜利闭幕，表示习近平主席全票当选连任中共中央总书记，充分彰显了习近平主席的崇高政治威望和中国人民的高度信任拥护。俄方愿同中方进一步巩固两国高层交往的良好势头，保持俄中全面战略协作伙伴关系的连续性，拓展双方务实合作，加强国际协作，充分释放俄中关系潜力。

王毅表示，中共二十大胜利召开，举国关注、举世瞩目。大会最重要的成果就是选举产生了以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，充分彰显了党心民心所向。有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心把舵领航，有习近平新时代中国特色社会主义思想指引，中国这艘巨轮将不惧任何风浪，朝着既定的目标奋勇向前，实现中华民族伟大复兴。中方愿同俄方统筹好高层交往和各领域交流，深化务实合作，便利人员往来。

王毅强调，中方愿与俄方以及志同道合国家一道，坚定推进世界多极化进程，坚定支持国际关系民主化，坚定捍卫以联合国为核心的国际体系。双方重申将继续加强在上海合作组织、金砖国家等多边框架内的沟通协作。

双方就乌克兰问题交换了看法。王毅表示，习近平主席提出的“四个应该”和“四个共同”是中方处理乌克兰问题的基本遵循。中方注意到俄方近日重申核战争打不得、不能打的既定立场，这是俄方理性和负责任的态度。我们也乐见俄方释放对话信号，并同意恢复执行黑海粮食运输协议。中方将继续秉持客观公正立场，为劝和促谈发挥建设性作用。拉夫罗夫表示，俄方对谈判对话始终持开放态度。

双方还就亚太形势、朝鲜半岛、伊朗核等问题交换了意见。

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