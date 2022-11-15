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外交部发言人回应达苏恐袭案宣判：这是对正义的伸张、对遇难中国同胞的告慰

2022年11月15日20:57 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月15日电（记者成欣）就巴基斯坦地方法院对达苏恐袭案作出判决一事，外交部发言人毛宁15日说，案犯最终被绳之以法，这是对正义的伸张，是对遇难中国同胞的告慰。

　　当日例行记者会上，有记者问：据巴基斯坦媒体报道，日前，巴地方法院对涉嫌组织、参与“7·14”达苏恐袭案的几名嫌犯作出判决，包括对个别头目判处死刑。请问中方对此有何评论？

　　毛宁表示，注意到有关报道。巴方高度重视“7·14”达苏恐袭案调查工作，全力查明真相，严惩肇事真凶，中方对此表示赞赏。“案犯最终被绳之以法，这是对正义的伸张，是对遇难中国同胞的告慰。中方将继续坚定支持巴方反恐努力，切实保障在巴中国公民、机构和项目的安全。”

　　毛宁说，中国共产党和政府奉行以人民为中心的执政理念，践行以人民安全为宗旨的总体国家安全观，高度重视海外中国公民、机构和项目安全保护工作，并为此付出巨大努力。“我们将进一步加大投入，加强安全风险预警，提升应急处置能力，同有关国家共同努力，坚决维护海外中国公民、机构和项目的安全。”

(责编：胡永秋、袁勃)

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