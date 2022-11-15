新华社印度尼西亚巴厘岛11月15日电（记者韩梁 郑世波）当地时间11月15日下午，国家主席习近平在巴厘岛会见荷兰首相吕特。

习近平指出，今年是中荷建立大使级外交关系50周年。两国关系面临新的发展前景。中荷关系最宝贵的经验就是开放务实。双方要继续发扬好这一特色，加强高层交往，巩固政治互信，把握好双边关系正确方向，坚持互利共赢，推进农业、水利、能源等领域合作，推动中荷开放务实的全面合作伙伴关系得到更大发展。

习近平强调，这个世界是一体的，各国应该相互合作，而不应该寻求“脱钩”。要反对将经贸问题政治化，维护全球产业链供应链稳定。中方愿同荷方维护和践行真正的多边主义，坚持经济全球化正确方向，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，共同营造有利于发展的国际环境。希望荷方推动欧洲坚持开放合作，为促进中欧关系健康稳定发展发挥积极作用。

吕特表示，很高兴在荷中建立大使级外交关系50周年这一特殊年份同习近平主席再次见面。双方举行了多项庆祝活动，中国古典文学名著《红楼梦》首次被翻译成荷兰文。荷方对习近平主席2014年对荷兰进行的成功国事访问记忆犹新，希望同中方密切交往，保持双边关系发展的强劲势头。荷方愿同中方着眼大局，挖掘潜力，拓展创新、气候变化等领域对话与合作，推动两国关系在未来50年取得更大成就。

丁薛祥、王毅、何立峰等参加会见。

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