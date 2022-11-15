新华社斯德哥尔摩11月15日电 通讯：没有彩灯的瑞典寒夜——聚焦欧洲经济严冬之五

新华社记者和苗 付一鸣

北欧国家瑞典的冬季寒冷漫长，一天只有几个小时能见日光。往年，尽管长夜漫漫，但照亮小巷、广场和住宅的美丽灯饰一直给人们带去心灵慰藉。可面对眼下的能源困境，瑞典今年恐怕很难像往常那样亮起温馨的彩灯。

自上世纪50年代起，瑞典首都斯德哥尔摩老城区就有圣诞亮灯的传统，即使新冠疫情暴发也不曾中断。冬日里，两条主街被绚烂多彩的灯饰照亮，在阴冷的寒夜中烘托出温暖的节日氛围。但今年瑞典受能源危机冲击，电价飞涨，老城区点灯项目因耗资巨大被迫叫停。

乌克兰危机升级以来，西方国家制裁俄罗斯导致自身能源供应遇阻，瑞典通胀率不断攀升。瑞典中央统计局数据显示，9月电价比去年同期上涨54.2%。在电价及食品价格上涨推动下，瑞典9月通胀率达9.7%。

物价上涨深刻影响着普通人生活。斯德哥尔摩老城区一家灯饰店店主海伦·霍格贝里告诉新华社记者，生意原本就已遭受新冠疫情严重冲击，眼下包括电价在内的各种成本激增，已让她花光了所有积蓄。尽管电价高，经营灯饰店的霍格贝里也只能硬着头皮开灯。日夜点亮的店铺不但没有像往年那样带来温暖，反而让她心中不安。“这很讽刺，不是吗？”

霍格贝里担心，如果店铺月租金也随目前通胀率上涨近10%，那将成为压垮这家店的“最后一根稻草”。这样的担心在瑞典小企业主中很普遍，不少面包房、比萨店、小型农场等今年冬天都面临破产风险。

市民奥琳告诉记者，由于电费高涨，房东要求她“尽可能减少用电”。“冬天来了，黑夜越来越长，（心情）越来越郁闷……”

“圣诞亮灯能耗和市政照明总用电量相比微不足道。”斯德哥尔摩市政府基础设施负责人格兰斯特伦表示，为了减少开支，市政部门甚至缩短了今冬路灯照明时长，并尽可能更换节能灯泡。

电价急剧上涨对瑞典各地都造成严重影响。瑞典电网公司近日警告，今冬可能会首次实施减载，暂时切断某些地区家庭供电，以确保电网安全和电力传输。

为节约能源，瑞典能源署10月推出了“每度电都很重要”的倡议，要求民众在寒冷冬季降低室内供暖温度、缩短沐浴时间、关闭电器等。

在格兰斯特伦看来，这些措施是在提醒人们，“我们身处能源危机之中”。

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