新华社北京11月15日电 11月15日，国家副主席王岐山以视频方式出席在新加坡举行的2022年创新经济论坛开幕式并发表主旨演讲。

王岐山指出，当前世界百年未有之大变局加速演进，全球和平发展面临的不确定不稳定因素增多。中国主张，要放眼长远、胸怀天下、坚定信心，用人类命运共同体理念点亮灯火，照亮人类前行之路。要点亮共同安全之灯，以落实全球安全倡议弥补世界和平与安全赤字，实现持久和平和普遍安全。要点亮互利普惠之灯，深化高质量共建“一带一路”合作，积极推动全球发展倡议落地见效，落实好联合国2030年可持续发展议程。要点亮开拓创新之灯，推进科技创新、理念创新、制度创新，探索全球发展新路径。

王岐山强调，中国共产党第二十次全国代表大会对中国未来一段时期党和国家事业发展做出战略部署，产生了以习近平总书记为核心的新一届中央领导机构，提出以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，迈上了全面建设社会主义现代化国家新征程。中国党和政府的大政方针将保持高度连续性，为世界注入更多的确定性和稳定性。

王岐山表示，中国将着力推进共同富裕，持续深化高水平开放，坚定不移走和平发展道路。我们将坚持经济全球化方向，实施更加主动、更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，推动构建开放型、共享型的世界经济。我们始终坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，永远不称霸，永远不搞扩张，永远主张公道、反对霸道。

王岐山强调，习近平主席和拜登总统已举行首次面对面会晤。中美合则两利、斗则两伤，应该也必须探讨两国新时代的正确相处之道。希望美方与中方相向而行，相互尊重、和平共处、合作共赢，推动中美关系重回正确轨道。

本届论坛主题为“点亮走出风雨的路”，邀请全球500余位政商学等各界人士以线上线下方式出席。

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