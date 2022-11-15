新华社罗安达11月15日电（记者吕诚成）位于安哥拉首都罗安达的华为安哥拉科技园区14日举行揭幕仪式。安哥拉总统洛伦索出席活动，并为园区揭牌。

在活动现场，安哥拉电信、信息技术和社会传播部长马里奥·奥利韦拉与华为签署了“数字人才”培养项目的谅解备忘录。根据协议，华为ICT（信息通信技术）学院将在5年内培训超过1万名安哥拉学员。华为倡导的数字人才培养体系也将被纳入安哥拉数字化转型议程的总体框架。

奥利韦拉在讲话中说，华为是安哥拉信息通信技术领域杰出的合作伙伴，对安哥拉的数字人才培养发挥了重要作用。安哥拉政府将继续与华为合作，致力于通过信息通信技术促进本国石油、矿业、工业和公共服务等国民经济重要领域的数字化与现代化，服务于安哥拉减贫、就业和整体社会经济发展。

中国驻安哥拉大使龚韬表示，华为在安哥拉重视履行社会责任、创造就业机会、培养青年人才，对推动当地发展作出了长足贡献，也为中安人才交流和数字合作搭建了良好平台。中方支持企业与安方开展5G等通信技术合作，共同打造中安合作新亮点，助力安哥拉数字经济发展。

据介绍，除办公区域外，华为安哥拉科技园区还设有培养数字人才的创新中心与培训中心。过去3年，华为在安哥拉建立了20所ICT学院，提供了800余人次的ICT专业认证，培训了167名“未来种子”学员，培训公务员超800人次。

华为南部非洲地区部总裁陈雷说，华为进入安哥拉已20年，在建设和完善安哥拉通信基础设施的同时，也希望能通过5G和人工智能等最新技术，促进安哥拉的数字化转型。

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