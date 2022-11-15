新华社北京11月15日电 题：推动中美关系重回健康稳定发展轨道

新华社记者

当地时间11月14日下午，国家主席习近平在印尼巴厘岛同美国总统拜登举行会晤。两国元首就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题坦诚深入交换看法，达到了深入沟通、明确意图、划清红线、防止冲突、指明方向、探讨合作的预期目的，为推动中美关系重回健康稳定发展轨道注入宝贵的正能量。

当前，世界正处于一个重大历史转折点，各国既需要面对前所未有的挑战，也应该抓住前所未有的机遇。站在人类发展的十字路口，看待和处理中美关系，更应登高望远、把握大势。中美双方需要本着对历史、对世界、对人民负责的态度，探讨新时期两国正确相处之道，找到两国关系发展的正确方向。宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。双方应该坚持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，正确看待对方内外政策和战略意图，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调，共同确保中美关系沿着正确航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。遵守国际关系基本准则和中美三个联合公报，这是双方管控矛盾分歧、防止对抗冲突的关键，也是中美关系最重要的防护和安全网。

台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响。中国实现完全统一，是全体中华儿女的共同愿望。解决台湾问题是中国人自己的事，是中国的内政。维护祖国统一和领土完整，是中国人民和中华民族的共同心愿。任何人想把台湾从中国分裂出去，都违背中国的民族大义，中国人民都绝不会答应。美方应言行一致，恪守一个中国政策和中美三个联合公报，履行“不支持台独”的承诺，停止虚化掏空一中政策，约束制止“台独”分裂言行，切实维护台海和平稳定，维护中美关系大局。

中美是两个历史文化、社会制度、发展道路不同的大国，过去和现在有差异和分歧，今后也还会有，但这不应成为中美关系发展的障碍。美国有美国式民主，中国有中国式民主，都符合各自的国情；美国搞的是资本主义，中国搞的是社会主义，双方走的是不同的路。只有尊重彼此社会制度和发展道路，尊重对方核心利益和重大关切，尊重各自发展权利，才能做到平等相待、管控分歧、求同存异。任何时候世界都有竞争，但竞争应该是相互借鉴、你追我赶，共同进步，而不是你输我赢、你死我活。中美关系不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战。

中美关系发展的历史表明，中美合则两利，斗则俱伤。合作始终是中美两国的最好选择。作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美具有高度互补性，不仅在双边领域存在广泛合作空间，在全球性议题上也承担着重大责任。中美合作对两国和世界都是好事。当前形势下，中美两国共同利益不是减少了，而是更多了。中美不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益。中美两国经济深度融合，面临新的发展任务，需要从对方发展中获益，这也是共同利益。全球经济疫后复苏、应对气候变化、解决地区热点问题也离不开中美协调合作，这还是共同利益。“风物长宜放眼量”，双方相互尊重，互惠互利，着眼大局，才能为双方合作提供好的氛围和稳定的关系，使合作清单越拉越长，把互利共赢的蛋糕越做越大。

管控和稳定中美关系是一个持续不间断的进程，发展中美关系需要切实有力的行动。及时跟进和落实两国元首达成的重要共识，保持对话沟通，管控矛盾分歧，推动交往合作，切实把承诺转化为行动，真正做到言而有信、行而有果，才能推动中美关系重回健康稳定发展轨道，造福两国，惠及世界。

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