新华社曼谷11月15日电 专访：中国正成为亚太地区可持续发展的榜样——访泰国外交部国际经济事务司司长奇猜

新华社记者宋宇 林昊 郭鑫惠

亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议在泰国首都曼谷举办前夕，泰国外交部国际经济事务司司长奇猜在接受新华社记者专访时表示，中国对亚太地区经济增长以及今后发展方向发挥着举足轻重的作用，尤其在可持续发展方面，中国正成为亚太地区的榜样。

今年会议主题是“开放、联通、平衡”，聚焦亚太地区以及全球经济复苏。奇猜说，这一主题的核心在于讨论如何通过可持续且具包容性的贸易投资和经济一体化，促进地区经济复苏和增长。

多年参与亚太经合组织相关会议的经历让奇猜深刻认识到中国在组织的合作机制中的突出作用。在他看来，中国经济体量巨大，对亚太地区的经济增长发挥着举足轻重的作用，在进一步推动区域经济一体化中扮演着关键角色。

奇猜认为，中国在2014年主办亚太经合组织会议对组织合作影响深远。他特别提到，那次会议将“走绿色、循环、低碳和高效发展之路”写进会议宣言。“从那时开始，亚太经合组织更多地将绿色经济、循环经济纳入讨论。”奇猜说，这些议题也是今年泰国主办会议的优先事项。

奇猜说，新冠疫情让各经济体意识到，单纯追求贸易、利润最大化不是区域发展的唯一答案。“我们需要更加平衡的贸易投资，这意味着我们要在人与自然、企业与环境间取得更大平衡。”他说，中国在发展绿色经济方面取得了长足发展，未来有望在这一领域起到引领作用。

奇猜表示，他期待中国与地区其他经济体进一步加强合作，共同应对气候变化、粮食危机、环境保护等方面的挑战，中国在这些领域正成为地区榜样。他举例说，中国推动新能源汽车发展，凸显了中国减少碳排放的承诺，这也是泰国今后将与中国密切展开合作的领域。

奇猜认为，泰中长期友好关系给双方带来很大合作空间。“我们在澜湄合作、大湄公河次区域经济合作机制以及亚太经合组织等区域框架下的密切合作，体现了泰中之间的友好关系能够给区域发展带来积极影响。”

奇猜最后表示，期待中国与泰国和其他域内经济体展开紧密合作，以更绿色、更包容的方式开展经贸投资，为当地社会创造财富、繁荣与发展。

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