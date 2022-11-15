新华社印度尼西亚巴厘岛11月15日电

共迎时代挑战 共建美好未来

——在二十国集团领导人第十七次峰会

第一阶段会议上的讲话

（2022年11月15日，巴厘岛）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的佐科总统，

各位同事：

很高兴出席二十国集团领导人巴厘岛峰会。感谢佐科总统和印度尼西亚政府为峰会召开作出的周到安排。印度尼西亚作为会议主席国，为推动二十国集团合作发挥了重要作用，我对此高度赞赏。

当今世界正在经历百年未有之大变局，这是世界之变、时代之变、历史之变。当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加，人类发展面临重大挑战。面对这些挑战，各国要树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，共同破解“世界怎么了、我们怎么办”这一时代课题，共渡难关，共创未来。

二十国集团成员都是世界和地区大国，应该体现大国担当，发挥表率作用，为各国谋发展，为人类谋福祉，为世界谋进步。

——我们要推动更加包容的全球发展。团结就是力量，分裂没有出路。我们生活在同一个地球村，面对各种风险挑战，应该同舟共济。以意识形态划线，搞集团政治和阵营对抗，只会割裂世界，阻碍全球发展和人类进步。人类文明已经进入21世纪，冷战思维早已过时。我们应该携手努力，开辟合作共赢的新境界。

各国应该相互尊重，求同存异，和平共处，推动建设开放型世界经济，不应该以邻为壑，构筑“小院高墙”，搞封闭排他的“小圈子”。

我历来主张，二十国集团要坚守团结合作初心，传承同舟共济精神，坚持协商一致原则。正如印尼谚语所说，甘蔗同穴生，香茅成丛长。分裂对抗不符合任何一方利益，团结共生才是正确选择。

——我们要推动更加普惠的全球发展。各国共同发展才是真发展。世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上。每个国家都想过上好日子，现代化不是哪个国家的特权。走在前面的国家应该真心帮助其他国家发展，提供更多全球公共产品。大国要有大国的担当，都应为全球发展事业尽心出力。

我提出全球发展倡议，就是着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，凝聚促进发展的国际共识，培育全球发展新动能，推动世界各国共同发展进步。

一年来，“全球发展倡议之友小组”成员已逾60国。我们创设全球发展和南南合作基金，将加大对中国－联合国和平与发展基金投入，制定务实合作清单，设立开放式项目库，明确倡议推进路线图，同100多个国家和国际组织推进这一倡议，为落实联合国2030年可持续发展议程提供新助力。中方向巴厘岛峰会务实合作项目库提交了15个项目，并参与了其他5个项目，将同各成员一道认真落实。

——我们要推动更有韧性的全球发展。经济全球化遭遇逆风，世界经济面临衰退风险，大家日子都不好过，发展中国家首当其冲。我们要比以往任何时候都更加重视发展问题。这次巴厘岛峰会确立了“共同复苏、强劲复苏”的合作愿景，传递了二十国集团支持发展中国家发展、避免世界经济分化和不平衡复苏的积极信号。我们要建设全球经济复苏伙伴关系，坚持发展优先、以人民为中心，始终想着发展中国家的难处，照顾发展中国家关切。中方支持非洲联盟加入二十国集团。

各方要继续深化抗疫国际合作，提升疫苗、药物、诊疗手段在发展中国家的可及性和可负担性，为经济复苏营造良好环境。要遏制全球通胀，化解系统性经济金融风险，特别是发达经济体要减少货币政策调整的负面外溢效应，将债务稳定在可持续水平。国际货币基金组织要加快落实向低收入国家转借特别提款权进程。国际金融机构和商业债权人作为发展中国家的主要债权方，应该参与对发展中国家减缓债行动。中方全面落实二十国集团缓债倡议，缓债总额在二十国集团成员中最大，并同有关成员一道参与《二十国集团缓债倡议后续债务处理共同框架》债务处理，为有关发展中国家渡过难关提供了支持。

全球贸易、数字经济、绿色转型、反腐败是促进全球发展的重要因素。我们要继续维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极推动世界贸易组织改革，推进贸易和投资自由化便利化，推动建设开放型世界经济。中方在二十国集团提出了数字创新合作行动计划，期待同各方一道营造开放、公平、非歧视的数字经济发展环境，缩小南北国家间数字鸿沟。应对气候变化挑战、向绿色低碳发展转型，必须本着共同但有区别的责任原则，在资金、技术、能力建设等方面为发展中国家提供支持，积极开展绿色金融合作。反腐败国际合作十分重要，二十国集团成员要坚持对腐败零容忍，加强追逃追赃国际合作，不要成为腐败分子和资产的“避风港”。

全球发展离不开和平稳定的国际环境。为此，我提出全球安全倡议，目的是同大家一道，弘扬联合国宪章精神，本着安全不可分割原则，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导通过谈判消弭冲突，通过协商化解争端，支持一切有利于和平解决危机的努力。

各位同事！

粮食、能源安全是全球发展领域最紧迫的挑战。当前危机根源不是生产和需求问题，而是供应链出了问题，国际合作受到干扰。解决之道在于各国在联合国等多边国际组织的协调下，加强市场监管合作，构建大宗商品合作伙伴关系，建设开放、稳定、可持续的大宗商品市场，共同畅通供应链，稳定市场价格。要坚决反对将粮食、能源问题政治化、工具化、武器化，撤销单边制裁措施，取消对相关科技合作限制。减少化石能源消费、向清洁能源转型进程要平衡考虑各方面因素，确保转型过程中不影响经济和民生。发展中国家的粮食、能源安全风险更为突出，二十国集团应该把这件事放在心上，在生产、收储、资金、技术等方面提供必要支持。联合国成立了“全球粮食、能源和金融危机应对小组”，二十国集团应该予以呼应。

长期以来，中国对世界粮食、能源安全作出重要贡献。今年，中方同印度尼西亚、塞尔维亚等6个伙伴国一道发起“构建稳定和富有韧性的产业链供应链国际合作倡议”，同多个国家一道倡导建立全球清洁能源合作伙伴关系，并在二十国集团提出国际粮食安全合作倡议。我们期待同各方深化合作。

各位同事！

中国共产党近期举行了第二十次全国代表大会，谋划了中国未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针。中国将坚定不移走和平发展道路，坚定不移深化改革、扩大开放，坚定不移以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献！

谢谢大家。

(责编：苏缨翔、高歌)