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专访：气候问题叠加多重因素令更多人失去家园——访联合国难民署气候行动特别顾问哈珀

2022年11月15日10:36 | 来源：新华网
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新华社埃及沙姆沙伊赫11月15日电 专访：气候问题叠加多重因素令更多人失去家园——访联合国难民署气候行动特别顾问哈珀

新华社记者姚兵 沈丹琳

联合国难民署气候行动特别顾问安德鲁·哈珀近日在埃及沙姆沙伊赫接受新华社记者专访时表示，在当前全球面临地缘政治冲突、全球通胀和新冠疫情等多重冲击之际，气候问题也在导致更多人失去家园。

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）正在沙姆沙伊赫举行。哈珀说，人类安全和自然环境之间具有高度相关性。气候变化对流离失所者的影响是“大问题”，需要通过全球行动加以解决，“如果不把这视为一个全球性问题，让全球参与寻找解决方案，那么每个国家都会遭殃”。

联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪本月初在向联合国安理会通报情况时称，全球超过1亿难民和流离失所者正受到冲突、气候紧急情况、新冠疫情以及能源和粮食危机等多重挑战的严重影响，尤其是气候变化和一些传统因素的叠加，正迫使更多人逃离家园。

哈珀表示，联合国难民署参与此次大会的主要目的，就是代表流离失所者表明他们的立场，提出需求与愿景，希望与会者听到流离失所者的声音，从人类自身角度出发去探讨气候变化议题。

“气候灾害正在导致一些地区的基础设施遭到破坏。”哈珀警告说，“因此，我们（应对气候变化）的时间不多了。”

他呼吁发达国家将承诺付诸行动，采取更多措施来保护环境，加快向可再生能源转型升级，帮助发展中国家应对气候挑战，以保证各地区以及全人类的安全，从而推动全球安全治理。

哈珀指出，人类安全和自然环境之间具有高度相关性。许多冲突的起因都是人们对水资源和农牧资源的争夺。气候变化可能威胁人类安全，导致许多人流离失所。世界不能再对无家可归者坐视不管，应当对那些受气候变化影响严重的地区及时地做出预判，帮助受影响的人群提高面对气候变化的适应力。

哈珀说：“目前几乎每秒钟都有人在被迫离开自己的家园。因此，这个问题被搁置得越久，我们采取行动的难度也就越大。”

(责编：苏缨翔、高歌)

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