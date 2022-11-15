新华社印度尼西亚巴厘岛11月15日电（记者黄尹甲子 谢美华）当地时间11月15日上午，国家主席习近平在巴厘岛会见法国总统马克龙。

习近平指出，过去3年，我们通过各种方式密切沟通，使中法关系保持了积极发展势头，两国重要合作取得积极进展。当前，世界进入新的动荡变革期。作为世界多极化格局中的两支重要力量，中法、中欧应该坚持独立自主、开放合作的精神，推动双边关系在正确轨道上行稳致远，为世界注入稳定性和正能量。

习近平强调，中国坚定不移推进高水平对外开放，努力推进中国式现代化，将为包括法国在内的世界各国提供新机遇。双方要着眼未来做好顶层设计，相互尊重彼此核心利益和重大关切，深化务实合作，推动传统领域不断取得新进展，积极挖掘绿色能源、科技创新等领域合作潜力。希望法方为中国企业在法国发展提供更加公平、公正、非歧视的营商环境。

习近平强调，经过多年发展，中欧已经形成强大的经济共生关系。双方应该扩大双向贸易和投资，维护全球产业链供应链稳定畅通，维护国际经贸规则和秩序。希望法方推动欧盟继续奉行独立和积极的对华政策。中方愿同法方一道，支持印尼主席国工作，推动二十国集团巴厘岛峰会取得成功，加强在应对气候变化、生物多样性保护等方面沟通协作，共同维护真正的多边主义，应对粮食安全、能源安全等全球性挑战，破解可持续发展难题。

马克龙表示，热烈祝贺习近平主席连任中共中央总书记，祝贺中共二十大取得圆满成功。法中两国都致力于促进全球和平发展，促进世界经济繁荣。中国式现代化发展模式令人钦佩。法方秉持独立外交，反对阵营对抗。面对当前动荡国际形势，法方希望同中方继续秉持相互尊重、平等互惠精神，密切高层往来对话，深化经贸、航空、民用核能等领域合作，欢迎中国企业赴法国开展合作。法方愿同中方加强多边沟通协作，共同应对气候变化、粮食危机和保护生物多样性等全球性问题。法方愿积极促进欧中对话合作。

双方就乌克兰局势交换了意见。习近平强调，中方在乌克兰危机上的立场明确一贯，主张停火、止战、和谈。国际社会应为此创造条件，中方也将继续以自己的方式发挥建设性作用。

丁薛祥、王毅、何立峰等参加会见。

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