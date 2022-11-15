本报记者 程是颉

“电力供应出现频率波动如何处理？一旦突发停机，应对预案都测试过了吧？”日前，在印度尼西亚国家电力公司巴厘省调度中心，中心负责人尼尤曼正同华电巴厘岛电厂团队举行联席会议。由中国华电集团建设运营的巴厘岛电厂为当地提供用电量的一半以上。为保障二十国集团（G20）领导人第十七次峰会的电力供应，这段时间双方每天都要开会交流。

会后，尼尤曼起身指着身后集控室里一块实时反映电力系统频率的屏幕，笑着说：“这就是我的‘心电图’。”连日来，调度中心与华电巴厘岛电厂保持高频沟通，共同商讨制定应急预案，并举行多次紧急情况演练。华电巴厘岛电厂保供组组长焦红星表示，电厂调整了维护检修时间表，提前检修发电机组，对各应急系统开展仔细排查与实战演练，确保电厂维持在最佳工作状态。

华电巴厘岛电厂位于巴厘岛北部沿海地区，2015年建成投产，年均发电量30亿千瓦时。电厂长期保持平稳运行，为巴厘岛提供了稳定可靠的电能。在集控室值班的当地员工阿莫·朱安迪说，拉闸限电曾经是巴厘岛的常态，现在，“巴厘岛家家户户都不再缺电了。在这里工作，我感到很骄傲！”

华电巴厘岛电厂经常与当地共同组织不同形式的公益活动，乐观开朗的阿莫每次都积极参加。从为巴厘岛修复培育珊瑚礁，到在当地举办文化节活动，阿莫都积极报名当志愿者。最近，他和同事还计划在电厂附近村落种植3000棵树苗，美化当地环境。

电厂所在的布勒冷县吉鲁科克区区长巴图特说，在建设和运营过程中，华电巴厘岛电厂为当地提供了大量工作机会，还用心培养了一批熟悉现代管理和技术的本地专业人才。随着电力基础设施不断完善，吉鲁科克区已被规划为巴厘岛工业开发区。未来，这里将有机会成为巴厘岛经济发展的新亮点。“电厂让我们过上了美好生活，更为我们提供通向美好未来的机遇。”巴图特说。

（本报印度尼西亚巴厘岛电）

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)