本报记者 沈小晓

“中国在相互尊重、互利共赢基础上与世界各国开展合作，为推动全球发展发挥重要作用。”沙特阿拉伯通信与信息技术部前部长穆罕默德·苏维耶尔日前在接受本报记者采访时表示，沙中两国同为二十国集团（G20）重要成员和新兴市场国家，在提振世界经济和促进国际经济合作中共同发挥积极作用。

1996年，苏维耶尔首次访问中国。20多年来，他多次来华，到访了北京、上海、成都、深圳等城市，目睹并感受了中国日新月异的发展变化。“变化不仅体现在建筑物和道路等基础设施上，还体现在民众的精神面貌、衣食住行等细节中。”苏维耶尔还自学中文，“因为中国的语言和文化极具魅力”。

2021年，中国经济总量达到114.4万亿元，占全球经济总量比重超过18%。苏维耶尔认为，中国共产党的坚强领导、科学合理的发展规划和全社会严谨高效的执行落实等因素，是中国取得举世瞩目发展成就的重要原因。

2016年1月，习近平主席对沙特进行国事访问，中沙两国宣布建立全面战略伙伴关系，并决定成立中沙高级别联合委员会。中沙关系迈入新的历史性阶段。同年8月，沙特王储继承人穆罕默德访华并出席G20杭州峰会。作为沙特代表团成员，苏维耶尔回忆，习近平主席在会见穆罕默德时强调，要切实发挥G20作为国际经济合作主要论坛的作用，推动杭州峰会为促进世界经济增长、完善全球治理作出更大贡献。

苏维耶尔说，沙特在中东地区具有重要影响，是G20中唯一的阿拉伯国家。沙中双方在G20框架内拥有广泛的共同利益。“中方提出构建创新、活力、联动、包容的世界经济，为全球发展指引方向。”

沙特是最早支持并参与共建“一带一路”的国家之一。在苏维耶尔看来，推动共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度对接，将显著提升互联互通水平，为两国人民带来更多福祉。

苏维耶尔说，沙中两国都是可持续发展的倡导者，也是脚踏实地的行动派。双方都支持和呼吁G20继续发挥引领作用，加大应对气候变化力度，深入推进清洁能源转型，构筑尊重自然的生态系统。他表示，沙特正在努力降低对能源行业的依赖，加快经济转型，进一步推动经济多元化发展并深化全球合作。“两国在能源、电子商务、交通运输、物流和信息技术等领域拥有广阔的合作前景。”

“沙特愿做连接中国与阿拉伯世界的枢纽。”苏维耶尔表示，期待两国在G20框架下不断拓展合作，共同促进世界经济强劲复苏，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)