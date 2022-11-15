法热哈·赫拉万

当前，世界经济复苏乏力，保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，国际经济合作承受压力。作为国际经济合作主要论坛和全球经济治理重要平台，二十国集团（G20）肩负着推动各方协调合作、促进世界经济复苏的重要责任。国际社会期待各方在G20巴厘岛峰会上加强对话、促进合作，汇聚起携手应对全球性挑战的力量。

多边合作是克服困难、实现发展的唯一正确选择。为了有效应对新冠肺炎疫情、粮食安全、能源安全、气候变化、通货膨胀等挑战，国际社会迫切需要加强团结合作。中国作为具有全球影响力的大国，在促进世界和平稳定、推动世界经济增长方面发挥着重要作用。印度尼西亚期待同中方进一步加强协调，办好G20巴厘岛峰会，携手促进共同发展繁荣。

G20巴厘岛峰会的主题是“共同复苏、强劲复苏”。作为今年G20主席国，印尼将推动各方优先关注全球卫生、能源转型、数字转型等议题。这些安排传递出的信号十分明确，即G20成员应聚焦世界经济复苏，加强全球卫生、能源转型、数字转型等领域合作。在这些领域，中国发挥的作用十分突出。面对新冠肺炎疫情，中国始终站在国际抗疫合作最前线，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗，助力消除“免疫鸿沟”。面对数字化转型这一全球大趋势，中国不仅积极推进本国数字经济发展，还通过打造“数字丝绸之路”等，同各方加强在数字经济、人工智能、卫星导航等前沿领域合作，助力相关国家实现数字化转型。在能源转型方面，中国新能源汽车行业飞速发展，源自中国的新能源技术惠及众多国家。

中共二十大为中国未来发展描绘了新蓝图。中国正着力推动经济高质量发展，这将给各方带来更多合作机遇。今天，网络通信、航空航天、新能源等各领域新技术层出不穷，正在改变人类的生活。中国不断提升科技创新能力，不仅将推动中国经济持续健康发展，也将给全球可持续发展注入更多动力。

（作者为印度尼西亚战略与国际问题研究中心经济部主任）

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)