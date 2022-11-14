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叙利亚驻华大使穆·哈桑内·哈达姆近照。

海外网 李帛尧摄

对叙利亚驻华大使穆·哈桑内·哈达姆来说，今年6月来华赴任是期盼已久的故地重游。2013年至2017年，他曾在华工作生活4年，但他说对中国之美远没看够。哈桑内日前接受本报采访时表示，今天的中国对世界非常重要，“我想坐着高铁看中国，看山川河流、花草树木，看当地人的生活”。

“古筝音乐动人心弦”

哈桑内说：“我很小就知道中国。我小学时看过一本关于中国的摄影集，深受触动，摄影集主题有自然风光、人文风情、太极拳等，每张照片都很美。”从此，中国文化之美如磁铁般牢牢吸引着哈桑内。他说，中国有上千种茶叶，就像品酒师鉴酒一样，评茶师能品鉴出茶叶的产地与年份，令人称奇；水墨丹青描绘的花卉画作，不是真花胜似花……“我还喜欢中国音乐，很想学古筝。它能让听者沉静下来，古筝音乐动人心弦。”哈桑内说。

出任叙利亚驻华大使，哈桑内有了更多与中国文化亲密接触的机会。近年来，中国文化遗产保护传承弘扬成效显著，大运河保护让哈桑内印象格外深刻。从历史时光里的帆樯林立、万舟骈集，到现实图景里的岸青水秀、宜业宜居，跨越2500多年的京杭大运河正在焕发勃勃生机。哈桑内说，他来北京后喜欢去什刹海感受大运河文化，“从任何标准来说京杭大运河都堪称奇迹”。

哈桑内认为，文化是了解中国的独特视角，也是连接叙中两国人民的重要纽带。通过古丝绸之路，叙中两国人民往来不断。叙利亚的博物馆珍藏着中国古丝绸织片、古瓷器，中国的西安碑林博物馆所藏《大秦景教流行中国碑》上有古叙利亚文……一件件珍贵文物是两国悠久交往史的见证。哈桑内说：“我们要进一步促进叙中文化交流，让两国人民延续2000多年的友谊传承下去。我深感肩上的担子很重，丝毫不敢懈怠，比如我们正努力在叙利亚推动成立孔子学院。”

“希望借鉴中国经验”

哈桑内是中国文化的爱好者，也是中国发展的见证者，中国日新月异的变化让他赞叹不已。“从各种标准看，中国都是成功的。”他说，如今中国的城市景观更美、天更蓝水更清、人民享受的福利更好。中国不断发展也对世界产生重要影响，中国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列。

哈桑内认为，中国不仅实现经济发展，也实现科技创新。他举例说，移动支付让一机在手走遍中国成为可能，这是先进技术与社会发展相融合的产物，是一次飞跃。“我非常希望更深入了解中国如何让科技融入生活，服务民生。”

关注中共二十大，让哈桑内看到了中国更光明的未来。他说，中国14亿多人口要整体迈进现代化社会的难度可想而知，没有现成模式可以照搬。中国根据历史文化传统和现实国情，探索出了中国式现代化道路。中国摆脱了绝对贫困，这足以证明中国式现代化道路走得对、走得通。

“我们尊重中国式现代化的中国特色。”哈桑内认为，中国式现代化带来的重要启示是，现代化不等于西方化，各国应探索适合本国国情的发展道路和治理模式。“我们正在这样做，希望结合叙利亚国情借鉴中国经验。”

“中国是值得信赖的伙伴”

中国是维护世界和平的重要力量，哈桑内对此感触很深。多年前，在美西方推波助澜下，一场“阿拉伯之春”席卷中东，也把叙利亚拖入动荡的深渊。“美军每周、每天都在盗采我们的石油。过去叙利亚石油不仅能自给自足，还有石油产品供应邻国，如今却出现了石油短缺。由于缺油少气，很多叙利亚人只能在冬夜挨冻。”哈桑内说，“美国是世界上最富有的国家，却盗取别国财富，过去7年西方媒体对此只字不提。因为中国等友好国家为叙利亚大声疾呼，这件事才大白于天下，我们感谢中国。”

哈桑内还谈到中国向叙利亚提供的多方面支持和帮助。防疫期间，中国向叙利亚提供疫苗援助；为助力叙利亚重建，中国在交通等领域提供支持；中国关心叙利亚儿童，帮助叙利亚修缮学校，向儿童医院捐赠医疗设备……“中国是值得信赖的伙伴。在叙利亚有需要时，中国始终与我们站在一起。”哈桑内说。

哈桑内相信，中国新发展将为叙利亚带来新机遇。他说，今年1月，叙中签署“一带一路”合作谅解备忘录，期待两国合作结出更多硕果。“过去叙利亚经济发展状况良好，人民受教育程度高，向世界各地出口药品、纺织品、食品等，但延宕10多年的叙利亚危机造成了发展缺口。”他说，叙利亚正在积极推进经济重建，在基建、可再生能源、酒店、旅游等各行各业有大量投资机会，真诚欢迎更多中企到叙利亚投资。

哈桑内表示，通过共建“一带一路”倡议，中国在很多发展中国家修路架桥、建医院学校、促进共同发展。“一带一路”倡议为沿线国家带来了巨大改变，为世界不同地区的发展赋能，让即使最贫穷的地区也能通过合作实现发展。中国从不颐指气使、从不干涉别国内政，而是聚焦促进共同发展，倡导相互尊重、互利共赢。“中国从不掠夺其他国家，而是带来合作，因此中国受到欢迎。”他说。

(责编：于洋、杨牧)