新华社印度尼西亚巴厘岛11月14日电 新闻背景：二十国集团

新华社记者余谦梁 郑世波

二十国集团（G20）领导人第十七次峰会将于11月15日至16日举行。此次峰会由印度尼西亚主办，举办地为印尼巴厘岛。

二十国集团于1999年成立，由中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国以及欧盟等20方组成。

集团成员涵盖面广、代表性强，包含主要发达经济体和新兴市场经济体，在全球事务中发挥着举足轻重的作用，成为共同应对全球性问题的有效多边机制。

成立初期，集团运行机制为财长和央行行长会议机制。2008年国际金融危机爆发，当年11月集团召开第一次领导人峰会。领导人峰会主要讨论全球重大经济金融热点问题，为推动世界经济复苏和国际金融体系改革作出重要贡献。每次领导人峰会召开前，会不定期举行协调人会议及财长和央行行长会议，以及贸易、劳工就业、农业、能源、卫生等专业部长会议。

目前，集团机制已形成以领导人峰会为引领、协调人和财金渠道“双轨机制”为支撑、部长级会议和工作组为辅助的架构。集团主席采取轮换制，前任、现任、候任主席组成“三驾马车”，共同参与当年峰会进程。

此次二十国集团巴厘岛峰会以“共同复苏、强劲复苏”为主题，以全球卫生基础设施、数字化转型和可持续的能源转型为三大优先议题。

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