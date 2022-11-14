人民网约翰内斯堡11月14日电 （刘畅）当地时间11月10日，庆祝一汽南非公司第10000辆整车（卡车）下线仪式在一汽南非库哈工厂举行。来自南非贸易及工业部、东开普省、纳尔逊曼德拉市的政府代表，以及中国驻开普敦总领馆汤长安代总领事、中资企业、经销商及大客户代表近160人在现场共同见证了一汽南非公司第10000辆整车（卡车）顺利下线。

在庆典仪式上，与会嘉宾对一汽南非公司在促进当地经济发展、就业等方面所做出的重要助推作用表示肯定，称赞其是中南经贸务实合作的成功典范。

中国驻南非大使馆陈晓东大使发来恭贺，他在视频中提到，作为中国汽车工业的排头兵，一汽携手中非发展基金投资约8000万美元，在东开普省库哈工业园区建成首座自营海外工厂。自进入南非市场以来，一汽积极致力于本地化技术合作和人才培养，持续为南非汽车工业发展贡献力量。本次第10000辆卡车正式下线，标志着一汽南非公司在推动共建“一带一路”、坚持本地化经营发展、推动中南汽车产业合作方面实现了新的跨越。

南非贸工部长易卜拉欣·帕特尔（Ebrahim Patel）现场连线并表示，对于南非来说，10000辆卡车意味着就业和当地经济发展，也展现了中南两国关系的稳定和重要。

一汽南非库哈工厂作为中国一汽投资建设的第一座海外整车制造工厂，自从2014年投产以来，加速建设销售服务网络，持续将本地化生产规模化，产销量稳步提升。2022年1月—10月，一汽南非公司在南非整体商用车市场占有率首次超过11%，排名第三，3吨、5吨轻型车及8吨中型载货车市场占有率连续2年排名前列。今年2月，中国一汽高端JH6旗舰产品正式登陆南非市场，截止10月底已累计交车超过400辆，有望年底前突破500辆。此次第10000辆卡车的顺利下线成为一汽海外事业发展的新里程碑。

未来，中国一汽将加速打造世界一流汽车企业，持续为当地用户提供更多的优秀产品和全方位的产品解决方案，进一步提高本地化生产规模和人才培养力度，为当地的就业改善和产业升级作出新的贡献。

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