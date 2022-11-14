新华社雅典11月13日电 通讯：屋漏偏逢连夜雨 欧洲老年人为疫情能源双重危机所困——聚焦欧洲经济严冬之四

新华社记者于帅帅

“危机”二字对希腊老人赫里斯托斯·瓦西洛普洛斯来说并不陌生，但三年来接连发生新冠疫情和能源短缺，让这位82岁的老人切切实实感到不知所措。在2018年结束的那场持续近十年的希腊债务危机中，哪怕养老金被削减25%，他都不曾如此悲观过。

瓦西洛普洛斯说，自己没有感染过新冠病毒，可他的很多老朋友并没有这么幸运。希腊国家公共卫生组织最新数据显示，疫情暴发以来，全国新冠死亡人数约3.3万，平均年龄80岁。

如今，疫情影响未消，能源危机又至。欧盟盲目追随美国对俄罗斯施加多轮制裁，包括寻求摆脱对俄油气依赖，导致欧洲能源供应紧张、价格飞涨，企业运营和民众生活承受重压，经济衰退风险进一步加剧。

希腊统计局数据显示，9月希腊天然气价格同比上涨332%，取暖油价格上涨65%，电力价格上涨30%。屋漏偏逢连夜雨，老年人作为弱势群体，既要防范疫情，又要精打细算维持生计，处境愈发艰难。

希腊老人的境遇在欧洲并非个例。这个冬天，根据法国政府的节能要求，东部城市第戎附近一家养老院将把供暖温度下调1至2摄氏度，养老院活动大厅的室温最高只能维持在20摄氏度。102岁高龄的苏珊无奈地说：“我会多穿一件毛衣，只能如此。”

在冬季特别寒冷的法国阿尔萨斯地区，问题更为严重，急剧增长的能源开支让下莱茵省圣皮埃尔养老院管理层举步维艰。院长勒贝尔·阿比·卡纳安表示，明年天然气费用将高达20万欧元，这还不包括电费上涨和通胀带来的其他支出。

波兰“DOM按揭基金会”是专门为65岁以上有房老年人提供“以房养老”服务的机构。基金会总裁罗伯特·迈科夫斯基说，退休老人是受高通胀影响最大的群体，他们大多数存款不多，也没有其他收入来源，只能依靠有限的退休金生活，压力和负担格外沉重。

坐在自家隔壁的咖啡店里，瓦西洛普洛斯掰着指头，跟前来采访的新华社记者细细算了一遍每月开支：不到500欧元的养老金在支付完食物、日用品、药品、通讯和能源账单后就所剩无几了。“心里就像是压着座大山一样。”他叹气道。

住在瑞典首都斯德哥尔摩南郊的老人彼得接受媒体采访时说，他每月靠4200瑞典克朗（1美元约合12瑞典克朗）的福利救济生活。随着能源价格攀升，生计变得难以维持。

比利时费马贝尔养老院联合会主席文森特·弗雷德里克前不久专门向比利时首相发出求援信，呼吁政府向陷入困境的养老院伸出援手。他表示，因能源价格暴涨带来的成本上升，加之人员短缺等，许多养老院可能无法熬过这个冬天，比利时养老行业前景黯淡。

“来养老院养老的人都是弱势群体，我们不可能把能源上涨的成本全部转嫁到他们身上。” 弗雷德里克说。（参与记者：和苗、唐霁、张章、潘革平）

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