新华社北京11月13日电 题：携手合作，共促全球粮食安全——来自“杂交水稻援外与世界粮食安全”国际论坛的声音

新华社记者王宾

“杂交水稻援外与世界粮食安全”国际论坛12日在北京举行。与会多国人士高度评价中国在杂交水稻国际合作、农业对外援助和全球粮农治理等方面发挥的积极重要作用，一致表示愿加强农业国际合作、共同维护世界粮食安全。

图为“杂交水稻援外与世界粮食安全”国际论坛现场。新华社记者王宾 摄

斯里兰卡总理古纳瓦德纳在视频致辞中说，提高水稻产量对于解决粮食危机、保障粮食安全和减少贫困至关重要。中国科学家成功培育出高产水稻品种，将其推广到其他国家，这有助于这些国家实现水稻自给自足，从而实现粮食安全。

“包括莫桑比克在内的许多非洲国家受益于杂交水稻技术。”莫桑比克驻华大使古斯塔瓦说，中国通过与非洲国家共享农作物种植技术，持续助力提高非洲国家农业生产力，帮助当地民众摆脱贫困。这种援助模式注重实效，增强了农民自身的生产能力。

“中国在数十年间一直致力于与其他发展中国家分享杂交水稻技术，这一做法得到全球赞誉。”所罗门群岛总理索加瓦雷在视频致辞中表示，中国杂交水稻援助已成为中国对外援助的标志性项目，是真挚情谊和良好互信关系的体现。

秉持人类命运共同体理念，中国持续向有需要的国家和地区提供农业技术支持，帮助各国加强农业能力建设。“中国与140多个国家和地区开展农业合作，成立农业示范中心，开展农业人才培训，提供大量粮食援助。”国家国际发展合作署署长罗照辉介绍说。

“粮食与营养安全不仅是单个国家的问题，更是一个全球性议题，需要国际社会通力合作。”津巴布韦总统姆南加古瓦在视频致辞中说，中方在农业灌溉方面的投入和对订单农业的推动等使津方持续受益，增加了津巴布韦农业生产总产量。他表示，津方愿与中方及其他国家继续加强农业合作，进一步巩固和推进世界粮食安全。

目前，全球粮食安全面临新的挑战。农业农村部副部长马有祥表示，中方将在提升国内粮食安全保障能力的同时，进一步深化农业对外开放合作，推动农业经贸合作高质量发展，把杂交水稻国际合作作为共促全球粮食安全的重要内容，为实现联合国2030年可持续发展目标作出更多中国贡献。

本次论坛由国家国际发展合作署、农业农村部、国家粮食和物资储备局共同主办。来自约60个国家的驻华使节、中国援外相关部门负责人、国内媒体代表等170余人出席论坛。

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