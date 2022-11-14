新华社伦敦11月12日电 专访：不断推进马克思主义中国化时代化意义深远——访英国知名社会学家阿尔布劳

新华社记者杜鹃 许凤

10月31日，英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳在位于伦敦的中国驻英国大使馆举行的“中国新征程，世界新机遇”座谈会上发言。新华社记者李颖摄

英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳日前在接受新华社记者专访时表示，马克思主义提供了观察人类发展史的相关视角，其基本方法论在今天依然适用。他认为，当今中国不断推进马克思主义中国化时代化，意义深远。

阿尔布劳表示，无论在19世纪还是今天，马克思主义都与社会现实息息相关。当今世界的情况与马克思所处的19世纪大不相同，马克思主义在中国的发展因而需要中国化时代化。

在阿尔布劳看来，把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合“非常重要”。这位全球知名社会学家以中国传统哲学为例解释说，儒家思想和道家思想都是优秀的中国传统哲学。“当你研究中国传统哲学时，便会发现它们作出了与人们生活相关的思考，包括探讨人与人之间的关系、人与自然的关系，这一系列深刻的思想，适用于任何历史时期，引人思考。”

阿尔布劳10月31日在中国驻英国大使馆举行的“中国新征程，世界新机遇”座谈会上说，当今中国给世界带来了稳定性、可预见性和可靠性。他说，目前世界出现分裂趋势、经济全球化遭遇逆风，而中国提供了难得的“稳定性”；这种稳定性让他国熟悉中国的处世之道，进而提供了“可预见性”；中国说到做到，其承诺和最终发生的事情一致，继而成就了“可靠性”。

阿尔布劳年逾八旬，20世纪80年代以来多次访华，长期关注中国的发展变化，对中国历史与国情有深入了解。谈及中国式现代化时，阿尔布劳说，中国在追求技术进步的同时，更加注重社会平等以及致力于建设和谐社会。

阿尔布劳是西方率先提出“全球化”概念的学者之一，近年来尤为关注全球治理理论和中国社会治理实践。阿尔布劳为构建人类命运共同体理念所吸引并致力于相关研究，近年来先后出版《中国在人类命运共同体中的角色——走向全球领导力理论》和《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》两本著作。

他告诉记者，中国非常清楚地意识到，世界作为一个整体面临着一些关键问题，这些问题只有通过国家间合作才能得到恰当解决。中国重视提供解决难题的项目和方案。“世界需要的不仅仅是治理结构，也需要项目和解决方案。‘一带一路’倡议就是很好的例子。”他期待中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议等全球性倡议继续推动人类前进，同时强调它们的成功也有赖于各国通力合作。

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