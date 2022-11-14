人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅出席全球发展促进中心揭牌仪式

2022年11月14日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京11月13日电  （记者苑基荣）11月12日，国务委员兼外长王毅出席全球发展促进中心揭牌仪式。

　　王毅表示，今年6月，习近平主席在全球发展高层对话会上宣布，中方将成立全球发展促进中心。今天中心正式成立并揭牌，这是中方落实全球发展倡议的新进展、深化国际发展合作的新举措。

　　王毅表示，自从习近平主席提出全球发展倡议以来，中方积极团结国际社会，脚踏实地推进32项重要举措，取得重要早期收获。全球发展项目库不断扩容，合作平台不断增加。参与主体更加多元，各方互动更加频密。

　　王毅强调，中国式现代化为人类实现现代化提供了新选择，中国的新发展也为全球发展带来了新机遇。中方将秉持真实亲诚理念和正确义利观，加大对国际发展合作的投入，建好用好全球发展促进中心，将其打造成为推动全球发展倡议走深走实的重要平台，为如期实现联合国2030年可持续发展议程注入新动能、作出新贡献。

　　仪式上，王毅为国家国际发展合作署全球发展促进中心正式揭牌。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月14日 03 版）
(责编：白宇、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部