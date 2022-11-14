本报北京11月13日电 （记者苑基荣）11月12日，国务委员兼外长王毅出席全球发展促进中心揭牌仪式。

王毅表示，今年6月，习近平主席在全球发展高层对话会上宣布，中方将成立全球发展促进中心。今天中心正式成立并揭牌，这是中方落实全球发展倡议的新进展、深化国际发展合作的新举措。

王毅表示，自从习近平主席提出全球发展倡议以来，中方积极团结国际社会，脚踏实地推进32项重要举措，取得重要早期收获。全球发展项目库不断扩容，合作平台不断增加。参与主体更加多元，各方互动更加频密。

王毅强调，中国式现代化为人类实现现代化提供了新选择，中国的新发展也为全球发展带来了新机遇。中方将秉持真实亲诚理念和正确义利观，加大对国际发展合作的投入，建好用好全球发展促进中心，将其打造成为推动全球发展倡议走深走实的重要平台，为如期实现联合国2030年可持续发展议程注入新动能、作出新贡献。

仪式上，王毅为国家国际发展合作署全球发展促进中心正式揭牌。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 03 版）

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