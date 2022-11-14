中国愿同世界各国一道，携手走出一条数字资源共建共享、数字经济活力迸发、数字治理精准高效、数字文化繁荣发展、数字安全保障有力、数字合作互利共赢的全球数字发展道路

创新是引领世界发展的重要动力，是应对人类共同挑战的决定性因素。越是关键时刻，越要向创新要动力。数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量，日益融入经济社会发展各领域全过程，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。在二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议上，习近平主席指出：“二十国集团要共担数字时代的责任，加快新型数字基础设施建设，促进数字技术同实体经济深度融合，帮助发展中国家消除‘数字鸿沟’。”在亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议上，习近平主席强调：“要坚持创新驱动大方向，点燃数字经济新引擎，让数字技术的成果惠及更多亚太地区人民。”

弥合数字鸿沟是全球共同的紧迫任务。在2022年世界互联网大会乌镇峰会期间举行的“互联网之光”博览会上，从农业、工业到政府治理、社会生活，数字技术的身影随处可见；在第五届中国国际进口博览会现场，跨国企业竞相展示新技术、新服务和新应用，让人们充分感受到数字经济快速发展的生机活力。但国际电信联盟统计显示，全球仍有近30亿人没有接入互联网，其中大多数来自发展中国家。中国携手各方推进落实全球发展倡议，将数字时代互联互通作为重点合作领域之一，有利于加强数字基础设施建设，弥合全球数字鸿沟，促进共同发展。

完善全球数字治理是各方的共同愿望。面对数字化带来的机遇和挑战，国际社会应加强对话交流、深化务实合作，携手构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间。习近平主席提出构建网络空间命运共同体重要理念，顺应信息时代发展潮流和人类社会发展大势，回应网络空间风险挑战，彰显了中国共产党为人类谋进步、为世界谋大同的情怀，表达了中国同世界各国加强互联网发展和治理合作的真诚愿望。中国提出全球数字治理应遵循秉持多边主义、兼顾安全发展、坚守公平正义三原则，发起《全球数据安全倡议》，积极参与国际和区域性多边机制下的数字经济治理合作，得到国际社会高度肯定。

中国是数字经济大国，也是全球数字经济健康有序发展的重要推动者。据研究机构测算，截至2021年，中国数字经济规模达45.5万亿元，连续多年稳居世界第二，数字经济占国内生产总值比重达39.8%；电子商务交易额、移动支付交易规模居全球第一。迄今，中国与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与23个国家建立“丝路电商”双边合作机制，与非洲国家共同制定实施“中非数字创新伙伴计划”，与东盟国家共同建设中国—东盟信息港，建立中国—中东欧国家、中国—中亚五国电子商务合作对话机制，积极为非洲、中东、东南亚国家以及共建“一带一路”国家提供云服务支持，积极推动二十国集团、亚太经合组织、金砖国家、世贸组织等多边框架下的数字经济合作……中国积极参与数字经济国际合作，大力推进信息基础设施建设，为全球数字经济发展作出重要贡献。

互联网是人类共同的家园，发展好、运用好、治理好互联网，让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任。中国愿同世界各国一道，携手走出一条数字资源共建共享、数字经济活力迸发、数字治理精准高效、数字文化繁荣发展、数字安全保障有力、数字合作互利共赢的全球数字发展道路，加快构建网络空间命运共同体，为世界和平发展和人类文明进步贡献智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)