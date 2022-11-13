当地时间11月11日，国务院总理李克强在金边会见出席东亚合作领导人系列会议的新加坡总理李显龙。

新华社记者 岳月伟摄

当地时间11月11日，国务院总理李克强在金边会见出席东亚合作领导人系列会议的越南总理范明政。

新华社记者 刘卫兵摄

本报金边11月11日电 （记者白阳、赵益普）当地时间11月11日，国务院总理李克强在金边会见出席东亚合作领导人系列会议的新加坡总理李显龙。

李克强表示，中新是近邻，双方合作不断拓展和深化，成果丰硕。中方愿同新方密切高层交往和各层级交流，深化重点领域务实合作，提升双方合作水平。

李克强指出，新加坡是中国的重要外资来源国，双边贸易额有望实现新的突破。希望双方早日达成自贸协定升级后续谈判，共同落实好国际陆海贸易新通道建设规划，建设好天津生态城，打造双边合作旗舰项目，切实维护产业链供应链安全畅通，维护地区和世界和平稳定。中方根据疫情形势变化优化防控措施，愿增加中新之间的直航航班，更好便利双方人员往来，并为新加坡留学生返华复课积极提供便利。

李克强强调，中方愿同包括新方在内的东盟国家一道，进一步增进互信，促进区域经济一体化，推动中国东盟关系持续稳定发展。

李显龙表示，尽管地区和国际形势发生很大变化，但新中友谊与合作没有改变。面对新形势，新方愿同中方用好两国合作平台，深化自由贸易、数字经济、绿色发展等领域合作，为促进地区和世界稳定与发展作出新贡献。欢迎中方申请加入《数字经济伙伴关系协定》，新方支持中方加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。

肖捷参加会见。

本报金边11月11日电 （记者白阳、赵益普）当地时间11月11日，国务院总理李克强在金边会见出席东亚合作领导人系列会议的越南总理范明政。

李克强表示，中越是友好邻邦和全面战略合作伙伴，双方拥有广泛共同利益，两国关系发展前景广阔。前不久，阮富仲总书记应习近平总书记、国家主席邀请成功访华，双方达成重要共识。中方高度重视发展中越关系，愿同越方保持高层交往，巩固政治互信，增进交流互鉴，落实好双方达成的共识，推动中越全面战略合作伙伴关系稳定健康发展。

李克强指出，中越两国合作基础深厚，优势互补，产业融合度高。双方要抓住两国共同发展的机遇，深化基础设施建设等领域合作，持续提升两国贸易规模和水平，实现互利双赢。中方根据疫情形势变化优化防控措施，愿提升口岸通关便利化，逐步增加中越间直航航班，更好便利双方人员往来，并为越南留学生返华复学积极提供便利。

李克强强调，中方愿同包括越南在内的东盟国家一道，深化全面战略伙伴关系，助力地区国家经济社会发展和人民福祉，积极推进海上合作，早日完成“南海行为准则”磋商，共同维护南海和平稳定，向世界发出地区稳定发展的信号。

范明政感谢中方为阮富仲总书记访华给予的友好接待，表示越方始终把发展对华关系作为对外政策头等优先，支持中方在国际舞台上发挥更大作用，愿同中方保持高层交往和各层级交流，加强经贸、投资、物流、数字经济、绿色经济、海洋经济等领域合作，深化国际和地区事务沟通协调，妥善管控分歧，推动两党两国关系进一步深入发展。

肖捷参加会见。

《 人民日报 》（ 2022年11月12日 03 版）

(责编：崔译戈、崔越)