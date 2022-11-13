新华社北京11月12日电 11月12日，国家主席习近平向“杂交水稻援外与世界粮食安全”国际论坛发表书面致辞。

习近平指出，粮食安全是事关人类生存的根本性问题。半个世纪前，杂交水稻在中国率先成功研发并大面积推广，助力中国用不足全球9%的耕地，解决世界近五分之一人口吃饭问题，成为世界第一大粮食生产国和第三大粮食出口国。自1979年起，杂交水稻远播五大洲近70国，为各国粮食增产和农业发展作出突出贡献，为解决发展中国家粮食短缺问题提供了中国方案。

习近平强调，当前，全球粮食安全形势严峻复杂，中方愿继续同世界各国一道，坚持命运与共、和衷共济，推进全球发展倡议，加强粮食安全和减贫领域合作，为加快落实联合国2030年可持续发展议程、建设没有饥饿贫困的世界作出更大贡献。

“杂交水稻援外与世界粮食安全”国际论坛当日在北京举行，由国家国际发展合作署、农业农村部、国家粮食和物资储备局共同主办。

《 人民日报 》（ 2022年11月13日 01 版）

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