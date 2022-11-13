新华社上海11月12日电 题：展现开放魅力 激发运动风潮——从冬奥会到进博会

新华社记者许东远、吴振东、周蕊

第五届中国国际进口博览会如约在上海举行。高扬互利共赢的风帆，进博会再次架起中国与世界携手同行的桥梁。

回想今年年初，在北京冬奥会上，各国（地区）健将驰骋于坚冰之上，翱翔于飞雪之间，冰雪运动的激情与欢乐全球共享。

进博会场馆“四叶草”内书写“广结良缘、满载而归”的精彩故事，其溢出效应也在持续发酵。各种体育用品无缝衔接“双11”，线上线下齐发力，为新消费、新经济注入强劲势能。

运动，引领消费新风

早春，片片“雪花”飘进“鸟巢”，五洲四海的人们汇集在五环旗下，展竞技之美，扬文明之光，聚团结之力，携手写下“一起向未来”的新篇章。

金秋，“朋友圈”扩容、“新技术”首秀、“新鲜货”集结、“绿色潮”涌动……第五届进博会为全球企业提供了共享中国大市场的机遇，为共创开放繁荣的美好未来注入了强大正能量。

进博会上，不少体育国际品牌带来全球首发、亚洲首秀的新品。随着进博会闭幕，展品变商品，将迅速走进千家万户。

国内一些知名电商平台上，体育消费品均展现出不俗销售业绩：苏宁易购平台数据显示，“双11”开门红期间，智能跑步机销量同比增长171%，动感单车销量同比增长92%；在京东平台，“双11”开门红前10分钟，蹦床成交额同比增长220%，瑜伽装备成交额同比增长超100%。京东一份消费趋势报告指出，随着时间推移，健康消费、教育消费、运动健身消费以及能够节省时间的服务消费将更受欢迎。

虽然冬奥盛会已落幕，但人们对“冰墩墩”的追捧热潮仍在继续。淘宝天猫相关负责人表示，“双11”期间，平均每天有超过6万人选购“冰墩墩”。

冬奥红利也催热了“双11”的冰雪消费。携程发布的数据显示，11月以来，滑雪主题游产品预订量增长超350%，滑雪门票和玩乐产品的订单量爆发式增加。

开放，共享中国机遇

一年一度的进博会如同一块巨大的“磁石”，吸引全球顶级企业汇聚上海。在第四届进博会上，体育用品及赛事专区突出展示冰雪元素，1200平方米的场地上耸立起白雪皑皑的“雪山”，晶莹剔透的“雪花”飘落其间，冰雪嘉年华成为最热门的打卡地，冰壶、桌上冰球、冰球射门、VR滑雪机、冰场等体验场地和设施依次排开，供观众体验。

本届进博会上，参展企业共展出438项首发新产品、新技术、新服务，超过上届水平。在体育专区，户外露营、水上桨板、陆地冲浪、山地骑行……能想到的户外运动，观众几乎都可以在进博会现场模拟体验。

“中国体育市场的潜力巨大。随着生活质量的提高，老百姓运动健康意识的增强，除了传统运动，许多新兴运动开始受到欢迎，由此也催生了享受自然、连接自然的生活方式。”迪卡侬中国副总裁王亭亭表示。

户外运动持续走热，体育创新也在不断迭代。运用叠加态材料、厚度不到2厘米的冲锋衣却能抵挡零下40摄氏度的低温，御寒效果等同日常7厘米厚度的服装。在创新孵化消费品展区，北京叠加态技术有限公司首席科学家钟飞鹏介绍，叠加态材料是一种纳米闭孔“柔性”绝热、保温新材料。北京冬奥会期间，清华大学研究团队把叠加态材料应用到室外观赛的热保障中。目前，国内外多个服装品牌使用叠加态材料制作的成衣已陆续上架销售。

如今，在冰雪运动方面，上海市场扩容空间广阔。预计今年年底完工并对外开放的上海“冰雪之星”项目，将成为全球最大的以室内滑雪为主题，综合体育、娱乐、休闲和旅游等功能于一体的项目。超过25个戏雪项目和奥林匹克标准的雪道设施，将成为“冰雪爱好者的后花园”。

团结，应对重重挑战

本届进博会上，全球最大粮油食品集团之一的新加坡企业丰益国际集团，展示了一款有机混合油脂产品，原料来自六个国家：俄罗斯、哈萨克斯坦、罗马尼亚、中国、厄瓜多尔、菲律宾。

小小一滴油，却蕴含丰富的隐喻——这个世界本来就应相互支撑、相互融合、相互依存。

北京冬奥会开幕式上，各代表团引导员高举雪花造型引导牌聚合在一起，一朵朵“小雪花”共同构成了一朵“大雪花”；贝多芬的《第五交响曲“命运”》、柴可夫斯基的《胡桃夹子》、巴赫的《第三管弦乐组曲》……现场响起19首耳熟能详的名曲，让“世界大同，天下一家”的理念与“更团结”的呼吁相互激荡。

无论是进博会，还是冬奥会，中国均以自身行动启迪世人：开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。各国同舟共济、齐心协力，人类定能战胜共同面临的困难和挑战，创造更加美好的未来。

从首届进博会的累计意向成交额578.3亿美元，到本届的735.2亿美元，五年来一场场签约、一笔笔订单，汇聚起共创未来的进博力量。扎根于高水平开放的沃土，进博会的国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用不断凸显。

一段段“冰雪”奇缘，让赛场外的体育答卷也同样精彩纷呈。散发着耀眼光芒的奥林匹克精神，照亮人们努力奋进、追逐梦想的人生之路。中国建设体育强国、健康中国的步伐愈发铿锵有力。

(责编：崔译戈、崔越)