新华社贝鲁特11月11日电（童翊 胡慧琦）中国第21批赴黎巴嫩维和医疗分队11日顺利通过联合国第四季度装备核查。这是该分队部署至任务区以来第二次接受核查，所有装备器材均符合联合国核查标准，并取得全优的总评成绩。

依据《联合国谅解备忘录》要求，联合国装备核查通常每3个月进行一次，是对出兵国所提供的自我维持装备和主要装备能否满足维和要求而进行的综合性评估，是向出兵国政府所提供维和设施装备予以经济补偿的重要依据。

核查在中国维和医疗分队营区——黎南部迈尔季欧云镇的中国医院进行。中国赴黎巴嫩维和医疗分队官兵均能结合本职岗位，对物资器材数量质量和武器装备技战术性能“一口清”，并能按核查组要求对各类装备器材进行娴熟精确操作。

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部派出的装备核查组负责人沃洛季米尔·奥勒卡在评价本次核查结果时说：“你们的主装备性能良好，自我维持物资装备品类齐、保存好，完全符合规定要求，我对中国营全体官兵表示祝贺！”

(责编：崔译戈、崔越)