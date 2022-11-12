本报记者 车 斌

第五届中国国际进口博览会吸引了来自127个国家和地区的企业参展，“高精尖”创新产品与“小而美”特色产品共同亮相。各方共同书写一个个开放合作、共赢发展的故事，生动诠释了中国以实际行动落实全球发展倡议、推动全球共同发展的大国担当。

“为中国消费者提供更丰富的选择”

菲律宾的超甜蕉、金菠萝，比利时的红啤梨，泰国的香水椰……都乐亚洲控股私人有限公司的展台上，一个巨大的“水果星球”吸引众多观众驻足。连续5年参展，都乐公司持续把全球优质水果引进中国市场。今年，公司把刚刚引进中国市场的肯尼亚牛油果摆在展台显眼位置。

“当得知肯尼亚鲜食牛油果获准进入中国市场时，作为进口水果经销商，我们非常兴奋，第一时间与肯尼亚当地农场和包装厂沟通，探讨挖掘肯尼亚牛油果在中国的市场潜力。”都乐公司相关负责人王娜表示，“希望借助进博会强大的溢出效应，为中国消费者提供更丰富的选择。”

肯尼亚牛油果协会首席执行官欧内斯特·穆托米表示：“中国拥有庞大的市场，会让肯尼亚成千上万的牛油果种植户受益。”

“在中国市场发现更多发展机遇”

为支持最不发达国家参展，历届进博会都为最不发达国家企业提供免费摊位，以更好帮助这些国家推广当地特色食品、传统工艺和旅游文化。今年，来自最不发达国家的企业签约使用免费摊位数量比上届进博会增加近一倍。

腰果出口是几内亚比绍大部分农民的主要收入来源。“农业合作可以为当地民众带来实实在在的好处。我们希望借助进博会平台，帮助当地农户推销土特产。如果几内亚比绍的腰果能够直接出口中国，当地民众的收入预计将大幅提高。”几内亚比绍中国贸易商会副会长吴咏涛说。

几内亚比绍驻华大使安东尼奥·塞里弗·恩巴洛表示，进博会提供了一个很好的机会，让几内亚比绍可以展示腰果这一主要出口产品。我们希望借此吸引更多投资者，帮助当地民众增加就业，并实现技术更新和产业升级。

同样是首次参加进博会，全巴基斯坦商业出口商协会参展商的名片上写着这样一句话：“期望此次巴基斯坦展区不仅能促进两国经济发展、贸易往来，更成为两国友好关系的见证。”

全巴基斯坦商业出口商协会参展商负责人缪岚表示，申请到展位后，他们第一时间联系了巴基斯坦驻华使领馆，请其推荐巴基斯坦的特色产品。“希望巴基斯坦企业能够通过进博会在中国市场发现更多发展机遇。”

“带动大家一起致富”

与进博会举办地国家会展中心（上海）仅一条马路之隔，坐落着2018年设立的进博会常年交易服务平台——绿地全球商品贸易港。在贸易港二楼，有一家阿富汗进口商品馆，主要销售阿富汗手工羊毛地毯。店主名叫阿里·法伊兹，来自阿富汗首都喀布尔。

今年是阿里连续第三年参加进博会，他带来了阿富汗的松子、葡萄干、石榴、藏红花等特色产品。除在消费品展区有展位外，他还在食品及农业展区申请了展位，展位面积越来越大，聘用的员工也从去年的5人增加到了今年的11人。

与阿里一样借助进博会平台帮助本国民众增收的，还有来自尼泊尔的参展商弗兰克。2020年首次参加进博会，弗兰克就看到了中国市场的广阔商机。“我以前去过很多国家参展。参加进博会后，我就不必东奔西跑推销产品了，这里可以联系到很多客户和生产厂家，带动大家一起致富。”

(责编：岳弘彬、赵欣悦)