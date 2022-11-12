图为人们搭乘巴基斯坦拉合尔的橙线地铁。

萨贾德摄（新华社发）

“希望我长大后能去中国学习先进技术，为巴基斯坦建造更多像橙线这样舒适便捷的地铁。”谈起乘坐拉合尔市橙线地铁的感受，8岁的巴基斯坦小学生沙凡这样说。

橙线地铁位于巴基斯坦第二大城市拉合尔，全长27公里，设有26座车站，由中企承建，于2020年10月正式开通运营。

这是巴基斯坦第一条也是目前唯一一条地铁线。橙线地铁是中巴经济走廊的早期收获项目之一。

早上7点半，沙凡的父母将他和哥哥姐姐送到地铁站，之后3人一同乘地铁前往学校。

沙凡12岁的哥哥哈南告诉记者，之前他经常担心因交通拥堵上学迟到，橙线地铁准时、快速，乘地铁既能保证他们每天按时到校，父母也不再需要将他们送到学校了。

“地铁里良好的环境让学生们在上学路上可以享有舒适的空间，他们到校后精神面貌比以前好，学习效率也相应提高了。”位于拉合尔的巴基斯坦联合学校马纳文校区负责人瓦卡尔·卡亚尼说。

除了学生，当地上班族也越来越热衷于乘坐橙线地铁。迈哈克·伊德里斯因工作需要经常往返于拉合尔南北城区，橙线地铁为她带来出行便利的同时，还节约了出行成本。“自从我开始乘坐橙线地铁，每月的交通费用从此前的3500卢比（约合116元人民币）减少到了3000卢比（约合99元人民币）。”伊德里斯说。

橙线地铁还吸引了许多游客前来“打卡”。地铁站务员阿扎姆·阿里告诉记者，拉合尔的许多风景名胜都在橙线地铁沿线，很多游客通过乘坐地铁游览这座历史名城。橙线地铁本身也成了当地的一处景点，一些外地游客慕名而来体验橙线地铁。

据北方国际巴基斯坦拉合尔橙线运维项目总经理李辰介绍，目前，橙线地铁已安全运营24个月，累计运送乘客超过5000万人次，列车准点率达到99.99%。经过中国专家指导和培训，橙线项目1300名当地员工已成为巴基斯坦第一批现代轨道交通的专业人才，其中3名巴籍员工被评选为“中巴经济走廊项目优秀巴方员工”。

“巴基斯坦有幸拥有橙线这样一条高质量地铁，它让巴基斯坦人切身感受到中巴经济走廊项目所带来的实实在在的好处。如今，乘坐橙线地铁已成为当地人的一种时尚。”拉合尔市所在的旁遮普省公共交通局运营总经理奥赛尔·沙阿说。

（新华社巴基斯坦拉合尔电 记者姜 江 邹淑华）

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