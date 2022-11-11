新华社北京11月11日电（记者成欣）外交部发言人赵立坚11日说，中方支持国际原子能机构及技术工作组就日本福岛核污染水处置问题开展工作，日方应该全面配合机构技术工作组此次审查工作。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，当地时间9日，国际原子能机构宣布，机构应对日本福岛核污染水处置问题技术工作组将于14日至18日赴日，继续对核污染水排海计划的安全性进行全面评估审查。中方对此有何评论？

赵立坚说，中方支持国际原子能机构及技术工作组就福岛核污染水处置问题开展工作，希望该工作组秉持客观、公正、科学原则，严格贯彻机构核安全标准，确保核污染水处置绝对安全。日方应该全面配合机构技术工作组此次审查工作。

赵立坚指出，在机构技术工作组尚未完成评估审查、国际社会关切未得到有效解决的情况下，日方仍一意孤行批准了核污染水排海计划，并加速推进排海设施建设，意图造成既成事实。这不仅有损机构及技术工作组权威，对国际社会及日本人民也极其不负责任。

“中方再次敦促日方正视各方合理关切，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，切实保护海洋环境，维护各国民众身体健康、食品安全等权益。”赵立坚说。

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