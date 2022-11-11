人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

外交部发言人：中方支持国际原子能机构及技术工作组就日本福岛核污染水处置问题开展工作

2022年11月11日20:49 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月11日电（记者成欣）外交部发言人赵立坚11日说，中方支持国际原子能机构及技术工作组就日本福岛核污染水处置问题开展工作，日方应该全面配合机构技术工作组此次审查工作。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，当地时间9日，国际原子能机构宣布，机构应对日本福岛核污染水处置问题技术工作组将于14日至18日赴日，继续对核污染水排海计划的安全性进行全面评估审查。中方对此有何评论？

赵立坚说，中方支持国际原子能机构及技术工作组就福岛核污染水处置问题开展工作，希望该工作组秉持客观、公正、科学原则，严格贯彻机构核安全标准，确保核污染水处置绝对安全。日方应该全面配合机构技术工作组此次审查工作。

赵立坚指出，在机构技术工作组尚未完成评估审查、国际社会关切未得到有效解决的情况下，日方仍一意孤行批准了核污染水排海计划，并加速推进排海设施建设，意图造成既成事实。这不仅有损机构及技术工作组权威，对国际社会及日本人民也极其不负责任。

“中方再次敦促日方正视各方合理关切，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，切实保护海洋环境，维护各国民众身体健康、食品安全等权益。”赵立坚说。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部