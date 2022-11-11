“外交部发言人办公室”消息，在11月11日外交部例行记者会上，总台国广记者提问：本届进博会已于昨天顺利闭幕，发言人对本届进博会的成果和意义有何评论？

赵立坚：昨天，第五届中国国际进口博览会在上海圆满落幕，实现了成功、精彩、富有成效的预期目标。

本届进博会意向成交金额735.2亿美元，比上届增长3.9%，签约项目涉及绿色节能、数字化生产等多个新兴领域。来自127个国家和地区的2800多家企业参加企业商品展，展示438项代表性首发新产品、新技术、新服务。首次搭建的数字进博平台吸引368家技术装备企业线上参展，在“云端”展开一场场“梦幻联动”。除企业展外，本届进博会虹桥国际经济论坛还举办了“RCEP与更高水平开放”高层论坛、《世界开放报告2022》发布暨国际研讨会、“中国发展新蓝图与全球发展新机遇”等多场精彩分论坛，汇聚起全球开放共享的合力。

进博会是中国的，更是世界的。创立5年来，进博会“朋友圈”越来越大，更多新老朋友共赴“中国之约”。从硬币大小的心脏起搏器到巴基斯坦的盐灯、叙利亚的玫瑰精油，或“高精尖”或“小而美”的各国展品通过进博会走向市场，也走入万千寻常百姓家。目前，第六届进博会企业展招展工作已经全面启动，企业签约报名展览面积已经超过10万平方米。进博会作为中国坚定不移推进对外开放的一面旗帜，已经成为中国构建新发展格局的窗口和全球共享的国际公共产品。

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