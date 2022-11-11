新华社金边11月11日电（记者吴长伟 毛鹏飞）当地时间11月11日上午，国务院总理李克强在金边王宫会见柬埔寨国王西哈莫尼。

李克强首先转达习近平主席对西哈莫尼国王的亲切问候，以及中方对莫尼列太后的良好祝愿。李克强表示，中柬传统友谊深厚，是好朋友、好兄弟、好伙伴，始终相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。中方高度赞赏柬王室为传承中柬友好、推动两国交流合作作出的积极贡献，愿为柬发展经济、改善民生提供力所能及的帮助，同柬方密切高层交往，深化互信合作，更好造福两国和两国人民。

李克强指出，我此次对柬埔寨的正式访问取得积极成果，有利于推动中国东盟关系持续稳定发展。在即将举行的东亚合作领导人系列会议上，中方期待同与会各方聚焦维护和平稳定，促进经济增长，开展建设性对话，加强各领域务实合作，对外发出东亚国家团结协作、共谋发展、共迎挑战的积极信号，为增进地区国家和人民的福祉贡献力量。

西哈莫尼请李克强转达对习近平主席的良好祝愿，代表柬埔寨人民热烈欢迎李克强总理率团访柬。西哈莫尼表示，柬中友好源远流长，两国老一辈领导人缔结的传统友谊惠及两国和两国人民。莫尼列太后和我非常珍视同中方的友谊。感谢中方为柬方提供全方位和各领域支持，帮助柬维护和平、实现团结和发展。柬方坚定奉行一个中国原则，支持建设更加紧密的柬中命运共同体，愿同中方进一步巩固和深化双方传统友谊，推动两国合作不断取得新成果。

肖捷参加会见。

日前，陪同访柬的李克强总理夫人程虹在金边王宫会见了柬埔寨太后莫尼列。

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