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综述：通胀降温刺激美股强力上涨

2022年11月11日15:12 | 来源：新华网
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新华社纽约11月10日电 综述：通胀降温刺激美股强力上涨

新华社记者刘亚南

由于美国10月份通胀回落显著提振市场人气，纽约股市三大股指10日大幅高开，收盘时均大幅上涨。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨1201.43点，收于33715.37点，涨幅为3.70%。标准普尔500种股票指数上涨207.80点，收于3956.37点，涨幅为5.54%。纳斯达克综合指数上涨760.97点，收于11114.15点，涨幅为7.35%。

当日，前期受美联储加息打压明显的亚马逊、苹果、微软、脸书母公司“元”公司等科技股大幅上涨，科技板块涨幅高达8.33%。

美国劳工部10日公布的数据显示，美国10月份消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，与9月份涨幅一致，低于市场预期；该指数同比涨幅为7.7%，为今年1月以来最低水平。

市场认为，美国10月份CPI涨幅回落表明通胀在降温，对美联储进一步激进加息的担忧得到缓解。

芝加哥商品交易所“美联储观察工具”显示，市场认为美联储在12月议息会议上加息50个基点的概率由前一日的56.8%升高至90.2%，而继续加息75个基点的概率降至9.8%。当日，美国10年期国债收益率大幅下跌约32个基点，收于3.82%。

达拉斯联储银行行长洛丽·洛根说，当日公布的CPI数据缓解了对通胀的担忧，未来可能会有更多加息，但加息节奏可能放缓。

美国银行全球研究部表示，就业市场走势依然是决定利率峰值的关键因素。

宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授杰里米·西格尔说，如果接下来公布的就业和通胀数据显示美联储不必把利率提高至此前预期的峰值水平，美国经济有机会避免出现硬着陆。

美国沃尔夫研究公司首席投资策略师克里斯·塞尼克则表示，近期美国股市可能继续上涨，但通胀数据并没有改变有关美联储将把利率最终提高至5%至6%，以及明年美国经济面临衰退的预期。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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