新华社金边11月11日电（记者孙一 吴长伟）第40届和第41届东盟峰会11日在金边开幕，这是新冠疫情发生以来东盟国家领导人首次举行面对面会议。柬埔寨首相洪森呼吁与会各国领导人携手应对当前挑战，努力推动东盟共同体建设。

东盟峰会一般每年召开两次，分别于上半年和下半年举行。受疫情影响，今年两届峰会仍并期举行。洪森在欢迎致辞中说，今年恰逢东盟成立55周年，东盟国家将秉持集体协作精神，就疫情后经济复苏、地区安全、气候变化等展开多边会谈，以加强东盟内部团结和更好发挥东盟作用，推动地区繁荣稳定。

作为东盟轮值主席国，柬埔寨为本次会议确立了“东盟：共同应对挑战”的主题，围绕东盟安全共同体、经济共同体和社会文化共同体三大支柱，提出了一系列目标成果，包括支持多边主义、可持续发展、青年交流等。

第40届和第41届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议于11日至13日举行，其间将举行第25次中国-东盟（10+1）领导人会议、第25次东盟与中日韩（10+3）领导人会议、第17届东亚峰会等。

东盟成立于1967年，成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

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