本报上海11月10日电 （记者田泓、罗珊珊）第五届中国国际进口博览会10日在上海闭幕。中国国际进口博览局副局长孙成海在当天举行的新闻发布会上宣布，截至当日12时，累计进场46.1万人次。本届进博会按一年计意向成交金额735.2亿美元，比上届增长3.9%。在各方共同努力下，第五届进博会实现了成功、精彩、富有成效的预期目标。

本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展，24场虹桥论坛活动顺利举办。来自127个国家和地区的2800多家企业参加企业商业展；展示438项代表性首发新产品、新技术、新服务，超过上届水平。首次搭建的数字进博平台吸引368家技术装备企业线上参展，组织直播或转播活动64场，浏览量达60万次。坚持“政府+市场”发展方向，组建39个交易团、近600个交易分团，新增4个行业交易团、近百个行业交易分团。69个国家和国际组织亮相线上国家展，较上届增长13%。“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区全方位、立体化展示新时代我国对外开放辉煌成就。进博文化展示中心全景展现5年来进博会发展历程和举办成效。专业配套活动和人文交流活动内容丰富，精彩纷呈。

本届进博会企业商业展质量更优。共有284家世界500强和行业龙头企业参展，数量超过上届，回头率近90%，展台特装比例达到96.1%，均高于上届水平。食品及农产品展区参与国别和企业来源最广、数量最多，共有104个国家的1076家企业参展。汽车展区突出智能低碳，展示全球汽车工业最新发展成果。技术装备展区聚焦“双碳”、集成电路、人工智能等热点领域，集中展示前沿技术和高端装备。消费品展区发布众多首发展品，积极倡导绿色可持续生活方式。医疗器械及医药保健展区吸引全球十五大药品巨头、十大医疗器械企业参展，公共卫生防疫专区集约化展示国际先进公共卫生防疫成果。服务贸易展区汇聚39家世界500强和行业龙头企业，以及众多细分领域隐形冠军。创新孵化专区153家科技创新小微企业集中展示创新产品，评选活动获大量网民关注。

专业配套活动质效提升。中央部委、地方政府和国际组织等共举办98场配套现场活动，涵盖政策解读、对接签约、产品展示、投资促进、研究发布等多个类别，活动质量和成效进一步提升。展中贸易投资对接会累计达成合作意向293项，意向签约总金额超59亿美元。组织82场集中签约活动，达成意向合作超过600项。组织专场线上对接活动，推动参展商和采购商开展云端交流、洽谈签约。开展94场新品发布活动，展示171项前沿科技产品。

据介绍，目前，第六届进博会企业展招展工作已全面启动，企业签约报名展览面积超过10万平方米。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 02 版）

(责编：艾雯、徐祥丽)