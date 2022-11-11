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外交部发言人——

中国同周边国家合作的重点项目“全面开花”

2022年11月11日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月10日电  （记者戴楷然）外交部发言人赵立坚10日表示，近一段时间，中国同周边国家合作的重点项目“全面开花”。中国将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，加强同包括周边国家在内的广大发展中国家团结合作，为发展中国家做更多实事、好事。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，当地时间11月9日，印尼雅万高铁试验段接触网热滑试验全面展开，这是中国制造的高速动车组首次在雅万高铁线路上亮相，引发各方关注。请问发言人对此有何评论？

　　“我也关注到这个好消息。承担此次试验任务的是今年9月从中国运抵印尼的雅万高铁动车组。这次试验的成功标志着雅万高铁的运营准备迈出关键一步。”赵立坚说。

　　赵立坚说，雅万高铁是中印尼两国高质量共建“一带一路”的标志性项目，也是中国同周边国家一道，坚持共商共建共享原则，深化互利共赢合作的生动写照。近一段时间，中国同周边国家合作的重点项目“全面开花”，取得积极进展——柬埔寨金港高速公路通车、中老铁路货运站实现全部启用、马尔代夫维拉纳机场启用第一条4F级跑道和现代化水飞航站楼等等。

　　“展望未来，中国将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，加强同包括周边国家在内的广大发展中国家团结合作，为发展中国家做更多实事、好事。”赵立坚说。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月11日 03 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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