新华社北京11月10日电（记者王宾）外交部发言人赵立坚10日在谈到所谓萨台“自贸协定”彻底废除一事时表示，中方高度赞赏萨尔瓦多站在历史正确的一边，作出符合萨中两国根本和长远利益的决断。

赵立坚在例行记者会上说，当地时间11月7日晚，萨尔瓦多最高法院宪法法庭发布公告，正式宣布针对萨尔瓦多同台湾所谓“自贸协定”采取的保护措施失效，此举标志着所谓萨台“自贸协定”彻底废除。

“这再次彰显坚持一个中国原则是国际大义、大势所趋、人心所向，任何势力都无法阻挡。”他说。

赵立坚说，中萨双方共同宣布，双方愿尽早启动双边自贸协定谈判相关进程，并为尽快完成该进程而共同努力。此举充分表明两国深化双边关系、提升经贸合作水平的共同意愿。

“近年来，中萨双方积极落实两国元首达成的重要共识，推动中萨关系取得新突破，务实合作收获新成果，双方友谊不断升华。”赵立坚说，中方愿同萨方一道努力，继续增强双边关系发展的积极势头，深挖合作潜力，打造合作亮点，共创中萨关系更加美好的未来。

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