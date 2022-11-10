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第五届进博会按年计意向成交735.2亿美元，比上届增长3.9%

2022年11月10日18:25 | 来源：新华网
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新华社上海11月10日电（记者周蕊、严赋憬）第五届中国国际进口博览会10日闭幕。本届进博会实现了成功、精彩、富有成效的预期目标，按一年计，累计意向成交735.2亿美元，比上届增长3.9%。

中国国际进口博览局副局长孙成海说，第五届进博会是党的二十大后我国举办的首场重大国际展会。本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展。24场虹桥国际经济论坛活动顺利举办。来自127个国家和地区的2800多家企业参加企业商业展；展示438项代表性首发新产品、新技术、新服务，超过上届水平。

孙成海介绍，本届进博会，企业商业展共有284家世界500强和行业龙头企业参展，数量超过上届，回头率近90%，高于上届水平。首次搭建的数字进博平台吸引368家技术装备企业线上参展，组织直播或转播活动64场，浏览量达60万次。本届进博会按一年计意向成交金额735.2亿美元，比上届增长3.9%。

作为进博会重要组成部分，国家展不断创新展览展示方式，吸引世界各国广泛参与。本届线上国家展共有69个国家和国际组织亮相全新打造的数字展厅，各参展方借助沉浸式展示方式，全面展现其科技创新、文化艺术、投资环境等领域精彩内容，累计访问量5900万次，超过上届。

中国国际进口博览会城市服务保障领导小组办公室主任、上海市人民政府副秘书长顾洪辉说，上海为便利参展观展推出了一系列服务和措施。

目前，第六届进博会企业展招展工作已全面启动，企业签约报名展览面积超过10万平方米。

(责编：苏缨翔、张悦)

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