新华社布鲁塞尔11月9日电（记者潘革平）“中欧青年科学家对话未来”活动9日在布鲁塞尔举行，与会人士呼吁全球青年科学家加强交流与合作。这是2022世界青年科学家峰会的欧洲专场活动。

会议通过的《联合行动倡议》围绕“汇聚世界人才，共创美好未来”这一主题，提出了一系列具体行动，包括整合金融、艺术等领域青年人才，激发科技创新、多边主义和创业精神；鼓励对话、行动和改革，共同应对全球性重大挑战；联合举办国际论坛等以交流思想；有效利用世界青年科学家峰会创新创业平台，帮助年轻科学家实现梦想等。

中国驻比利时大使馆公使衔参赞吴刚、欧洲议会对华关系代表团前团长乔·莱嫩、著名管理学教授赫尔曼·西蒙等来自17个国家的150余名嘉宾在布鲁塞尔出席了线下会议，另有200多人在线上参会。

莱嫩在开幕致辞中强调：“当前形势下，国际间科技合作力度不仅不能削弱，而且应当大力加强。要让全球的科学家、世界各国在全球化的科技合作中分享成果，共同进步。”

据活动组织者、中欧创新创业协会会长宋志伟介绍，当天的会议是世界青年科学家峰会首次在海外举办的专场活动，由浙江省科学技术协会和温州市人民政府主办，世界青年科学家峰会秘书处和中欧创新创业协会承办，旨在为11月12日开幕的2022世界青年科学家峰会预热。

世界青年科学家峰会由中国科学技术协会、浙江省人民政府共同举办，从2019年开始每年在浙江省温州市举行。

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