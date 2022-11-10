人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

巴基斯坦官员敦促发达国家落实气候融资承诺

2022年11月10日09:34 | 来源：新华网
小字号

新华社埃及沙姆沙伊赫11月9日电（记者沈丹琳 陈梦阳）《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）正在此间举行。与会巴基斯坦官员呼吁发达国家尽快落实气候融资承诺，支持发展中国家应对气候变化。

作为受气候变化冲击的典型案例，今年夏季遭受严重洪灾的巴基斯坦在本届大会上被频频提及。“发生在巴基斯坦的（灾难），不会仅停留在巴基斯坦”，这是此次巴基斯坦展馆的宣传口号。

巴基斯坦国民议会议员、负责气候变化事务的国民议会秘书处秘书娜兹·俾路支在大会期间接受新华社记者采访时表示，巴基斯坦作为一个碳排放量仅占全球约1%的国家，却遭受了严重的气候变化冲击，这一切是“不公平的”。

俾路支说，发达国家每年提供1000亿美元气候资金的承诺迄今还没有兑现，希望发达国家能够兑现承诺，支持发展中国家应对气候变化。“我们需要在为时已晚之前采取行动，这是一场生存之战……我们没有一个可以移民的B行星。”

俾路支介绍说，虽然巴基斯坦正在努力进行灾后恢复工作，但巴基斯坦无力独自完成灾后重建，需要国际社会的帮助。

在2009年哥本哈根气候变化大会上，发达国家承诺每年提供至少1000亿美元资金，帮助发展中国家应对气候变化，但这个承诺一直没有兑现。

(责编：艾雯、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部