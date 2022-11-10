新华社埃及沙姆沙伊赫11月9日电（记者沈丹琳 陈梦阳）《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）正在此间举行。与会巴基斯坦官员呼吁发达国家尽快落实气候融资承诺，支持发展中国家应对气候变化。

作为受气候变化冲击的典型案例，今年夏季遭受严重洪灾的巴基斯坦在本届大会上被频频提及。“发生在巴基斯坦的（灾难），不会仅停留在巴基斯坦”，这是此次巴基斯坦展馆的宣传口号。

巴基斯坦国民议会议员、负责气候变化事务的国民议会秘书处秘书娜兹·俾路支在大会期间接受新华社记者采访时表示，巴基斯坦作为一个碳排放量仅占全球约1%的国家，却遭受了严重的气候变化冲击，这一切是“不公平的”。

俾路支说，发达国家每年提供1000亿美元气候资金的承诺迄今还没有兑现，希望发达国家能够兑现承诺，支持发展中国家应对气候变化。“我们需要在为时已晚之前采取行动，这是一场生存之战……我们没有一个可以移民的B行星。”

俾路支介绍说，虽然巴基斯坦正在努力进行灾后恢复工作，但巴基斯坦无力独自完成灾后重建，需要国际社会的帮助。

在2009年哥本哈根气候变化大会上，发达国家承诺每年提供至少1000亿美元资金，帮助发展中国家应对气候变化，但这个承诺一直没有兑现。

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