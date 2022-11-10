新华社卢森堡11月9日电 （记者潘革平）8日晚，位于卢森堡首都卢森堡市中心的卢森堡中国文化中心举行揭牌仪式暨中卢建交50周年图片展开幕式。

卢森堡国民议会议长费尔南德·埃特让与中国驻卢森堡大使华宁发表致辞并为中心揭牌，中国文化和旅游部部长胡和平发表视频致辞。

埃特让表示，卢森堡中国文化中心启用将帮助卢民众更好体验丰富迷人的中国文化，促进两国人民思想交流。卢中建交50周年图片展将让更多民众了解卢中友谊的悠久历史，更多参与和支持两国务实合作。

胡和平在致辞中说，卢森堡中国文化中心正式揭牌启用，是新时代中卢友好关系发展的重要成果，标志着两国文化交流迈入新阶段。

华宁表示，卢森堡中国文化中心将举办形式多样的文化交流活动，推动两国民心相通，成为卢森堡民众了解中国文化的新窗口。

来自卢森堡文化界、经济界、教育界以及中资机构、华侨华人社团的100余名嘉宾出席揭牌仪式。当晚还举行了中卢建交50周年图片展开幕式。

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 03 版）

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